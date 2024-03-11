大同去年EPS 1.13元 黃金地塊芙蓉大樓將啟動資產活化
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 19:51
大同 (2371-TW) 因前 (2022) 年認列一次性迴轉利益、墊高基期，2023 年稅後純益 26.3 億元，年減 71.99%，每股純益 1.13 元。董事會決議活化台北市大安區懷生段乙案，弭平特別盈餘公積虧損後，公司有信心發放股利。
大同今日代子公司尚志資產公告將處分台北市大安區懷生段資產，在不低於不動產估價師的特定價格，與交易對象議約、簽署不動產買賣之相關文件；至於交易金額、處分損益則將於簽約後另行公告。
據了解，大同旗下台北市大安區懷生段資產，就是台北市仁愛路三段精華區最後一個黃金地塊「芙蓉大樓」；截至 2023 年底，大同累計虧損約 90 多億元，若大同完成此土地資產開發，將有望一次彌補累計虧損。
大同表示，2001 年起就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已連續十個季度展現獲利的綜效。
董事長王光祥強調，新團隊謹記儘早發放股利回饋股東，由於股東們的一路堅定支持，才能成就大同一個世紀的事業。2024 年策略性活化閒置資產以早日彌補虧損，再加上本業日益增進的獲利成果，就可發放股利給 18 萬名股東，這其中包括很多員工以此終結 23 年來股東對發放股利的殷殷期盼。
營運表現部分，大同去年營收 503.5 億元，年增 45.78%；毛利率 16.03%，年減 5.08 個百分點；營益率 2.48%，年增 1.62 個百分點；稅後純益 26.3 億元，年減 71.99%，每股純益 1.13 元。
去年第四季營收 145.4 億元，季增 27.02%、年增 13.33%；毛利率 8.88%，季減 10.26 個百分點、年減 4.33 個百分點；營益率 - 3.67%，較前一季盈轉虧、虧損較 2022 年第四季增加；稅後純益 10.38 億元，季增 87.69%、年增 236.51%，每股純益 0.45 元。
展望未來，在政策加持下的台電 5654 億元強韌電網基礎建設專案，大同重電事業訂單滿載，在手訂單超過 200 億元。公司為求永續發展，積極規劃海外市場，美國 1.2 兆美元基建需求更是公司首要目標。
另外，東南亞國家的太陽能光電及儲能需求強勁，也在公司的大戰略佈局之中，其中又以印尼新首都建設為首要重點，日前大同公司是印尼主管機關此次唯一邀請參加新首都投資建設說明大會的台灣公司，大同將結合集團資源，並充分發揮其重電及新能源的專業實力，積極參與印尼各項重大建設。
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