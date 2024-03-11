大同去年EPS 1.13元 黃金地塊芙蓉大樓將啟動資產活化

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 19:51

大同 (2371-TW) 因前 (2022) 年認列一次性迴轉利益、墊高基期，2023 年稅後純益 26.3 億元，年減 71.99%，每股純益 1.13 元。董事會決議活化台北市大安區懷生段乙案，弭平特別盈餘公積虧損後，公司有信心發放股利。

大同今日代子公司尚志資產公告將處分台北市大安區懷生段資產，在不低於不動產估價師的特定價格，與交易對象議約、簽署不動產買賣之相關文件；至於交易金額、處分損益則將於簽約後另行公告。

據了解，大同旗下台北市大安區懷生段資產，就是台北市仁愛路三段精華區最後一個黃金地塊「芙蓉大樓」；截至 2023 年底，大同累計虧損約 90 多億元，若大同完成此土地資產開發，將有望一次彌補累計虧損。

大同表示，2001 年起就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已連續十個季度展現獲利的綜效。

董事長王光祥強調，新團隊謹記儘早發放股利回饋股東，由於股東們的一路堅定支持，才能成就大同一個世紀的事業。2024 年策略性活化閒置資產以早日彌補虧損，再加上本業日益增進的獲利成果，就可發放股利給 18 萬名股東，這其中包括很多員工以此終結 23 年來股東對發放股利的殷殷期盼。

營運表現部分，大同去年營收 503.5 億元，年增 45.78%；毛利率 16.03%，年減 5.08 個百分點；營益率 2.48%，年增 1.62 個百分點；稅後純益 26.3 億元，年減 71.99%，每股純益 1.13 元。

去年第四季營收 145.4 億元，季增 27.02%、年增 13.33%；毛利率 8.88%，季減 10.26 個百分點、年減 4.33 個百分點；營益率 - 3.67%，較前一季盈轉虧、虧損較 2022 年第四季增加；稅後純益 10.38 億元，季增 87.69%、年增 236.51%，每股純益 0.45 元。

展望未來，在政策加持下的台電 5654 億元強韌電網基礎建設專案，大同重電事業訂單滿載，在手訂單超過 200 億元。公司為求永續發展，積極規劃海外市場，美國 1.2 兆美元基建需求更是公司首要目標。