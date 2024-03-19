〈智慧城市展〉大同兩大事業今年拚成長20% 子公司大同智能下半年IPO

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 16:25

大同 (2371-TW) 在 2024 智慧城市展展出多項高效節能設備，以及結合光電、充電、儲能的光充儲應用，總經理沈柏延今 (19) 日表示，台電強韌電網已拿下超過 70 億元標案，電力、新能源二大事業今年目標成長 20%。另外，子公司大同智能除了布局印尼、越南等海外市場擴大成長力道，預計下半年登錄創櫃版。

沈柏延表示，雖然國內節能商機持續成長、台電強韌電網計畫也還有 2000 億元案量釋出，不過長期來看台灣市場會飽和，因此透過本身的海外公司擴大海外布局，又以印尼與越南為重心，除了取得政府標案也會在當地尋找合作夥伴，投資基礎電力設備、電廠、數據中心的興建與營運等，希望五年後成為支撐營運的力量。

大同電力事業群去年營收佔本業近 6 成，年增 9.2%，目前在手訂單約 150 億元，今年營收目標希望到 150 億元，其中重電事業訂單能見度已看到 2026 年，在手訂單近百億；電纜事業去年營收年增 31.9%，在手訂單逾 40 億元，智慧電表國內市占率超過三成，在外銷泰國、馬來西亞占比已達三成。

新能源事業方面，大同智能目前在手訂單太陽發電量約 30MW，且陸續接單中，並首度以光充儲概念結合太陽光、儲能和智慧能源管理應用在家庭，充電事業搭上電動車成長浪潮，目前已擁有上千支充電樁實績。