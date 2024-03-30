裕融攜手格上發揮ESG精神 連2年獨家贊助文化平權巡演

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-30 11:12

文化部去年舉辦「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」創下近 12 萬人次的感動後，今年庄頭劇場再度開跑，裕融企業 (9941-TW) 為響應「企業挺文化．文化亮台灣」，再次攜手旗下格上租車發揮 ESG 精神，連續兩年擔任《文化平權巡演》獨家贊助企業。

裕融說明，將以「捐服務代替捐車」創新移動服務投入，以移動平權具體落實文化平權，進而構建永續文化城鄉。

自去年起，裕融發起「文化接駁」行動服務，以「一台車、一家人、一趟文化旅行」公益理念投入文化平權巡演活動，在全台 6 個縣市 (宜蘭、新竹、苗栗、彰化、南投、台東)，為特殊教育學校師生及家屬提供點到點無障礙專車接駁服務，讓每個無論是在山區、偏遠鄉鎮的弱勢孩童、行動不便的病童，皆能平等接觸文化。

裕融指出，累計關懷近 50 個特殊教育家庭、逾百位特教師生與家人，在企業志工陪伴下，共同享受一場場的文化饗宴。

裕融長期關注 ESG 永續議題，以企業 S.A.V.E.「誠信 (Sincerity)、精進」(Advance)、價值 (Value)、效率 (Efficiency)」文化價值，來實現社會責任理念；自 2016 年起裕隆集團長期投入公益作為，攜手格上租車以偏鄉服務發展更多元共享移動服務，8 年來完成逾 190 萬公里里程，相當繞行台灣 1580 圈。

展望未來，裕融強調，會持續響應文化發展，提倡「文化平權」的核心理念，將文化傳遞到相對交通不便地區，讓移動服務走向更多元、友善模式，並期許更多民眾都能觀賞國家級藝文演出。

今年庄頭劇場預計於 4-6 月和 10-11 月間，邀請 10 個知名表演藝術團體，帶領 50 個中小型團隊，在 10 個地區進行表演藝術。