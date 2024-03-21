日月光出席智慧城市展 將AI導入智慧建廠等四大領域

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-21 17:54

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光高雄廠連三年參加智慧城市展，今 (21) 日也展示最新的創新科技及解決方案，今年配合大會數位淨零雙軸轉型主題，以「智慧工廠 x 永續淨零 ING」為展區主軸，並分享將 AI 導入「智慧建廠、智慧節電、智慧水務、廢棄循環網絡」四大領域。

日月光高雄廠積極響應淨零排放與減緩氣候變遷衝擊議題，研發與實踐多元化的低碳能源及高效科技管理系統，攜手產、官、學、研共同合作，加速布建綠色製程，讓廢棄物資源再生利用，不僅打造日月光永續價值，更同步擴大影響力串起供應鏈的參與平台，創造產業永續價值鏈。

智慧建廠

日月光高雄廠逐步透過綠建築及綠色供應鏈的推展，打造綠色價值鏈，現場展示智能化建廠，結合 AI 技術從源頭設計就做到最佳化，即達到最短路徑、最低成本、最佳節能設計目標，設計效率提升 17%，能源效率提升 48%，AI 自動繪圖技術應用導入，未來將持續成就高雄廠區，打造效能效率兼具的智能工廠。



智慧節電

無塵室是高雄廠主要的生產環境，須倚靠風機過濾機組 (FFU) 定速高耗能運作，以符合生產環境品質規範，整體用電佔比高達全廠區 11%。如今高雄廠以 AI 技術開發無塵室最佳化控制，由大數據分析 FFU 轉速與無塵室環境關聯性，取得最佳分區控制，維持恆溫恆濕、符合高潔淨度需求，穩定產品品質。透過智能節電方案，每年可減少 23% 空調系統用電量，相當 7,434 戶家庭用電，約佔高雄市楠梓區 10% 家庭年用電量。

智慧水務

智慧水務包含純水及廢水處理兩大面項，常見的淨水方式多採離子交換樹脂，吸附流水中的離子，提升水的純淨度。廠區導入以 AI 智能運算模型監控模式，取代傳統人工定時操作，減少人為失誤風險，達到最佳產水能力；針對廢水，自主研發 AI 預測模型，利用大數據分析演算，開發廢水智能化加藥控制模組，經實際驗證可提前預測水質，達加藥減量 30%，污泥減量 35% 目標。

廢棄循環網絡

日月光致力達到循環經濟的「經濟」、「環保」平衡，並發展資源再生循環機制，現場展示及分享，廢棄物自運送起，高雄廠即以車輛軌跡追蹤掌控流向，並開創封裝製程產生之廢膠條、廢塑膠的再生價值。日月光於製程產生的廢膠條，富含二氧化矽，高雄廠經反覆實驗開發，取代砂石成為日月光幼兒園的透水磚原料。