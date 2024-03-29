〈將來銀攜中華電〉推ESG主題優惠 開戶享最高等值2200元回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 16:13

純網銀將來銀行開業 2 周年，今 (29) 日宣布攜手最大股東中華電信 (2412-TW) 推出 ESG 主題回饋，廣受外界好評的活儲最高 3.5% 專案將延長到 9 月底，民眾開戶可享逾 1400 元回饋，指定中華電信等代扣繳帳單最高回饋 800 點，合計最高等值逾 2200 元回饋，更可再抽 Gogoro 機車。

將來銀行說明，只要以「ESG600」邀請碼完成開戶，並於 APP 設定帳單扣繳，可享每月帳單回饋 10% N 點回饋（每月最高 50 N 點），專案回饋期間長達 12 個月，等於最高回饋 600 N 點。中華電信也加碼回饋最高 Hami Point 200 點，等於參加此方案的中華電信客戶合計可獲 800 點。

至於既有的將來銀行客戶，只要完成「將來 APP 帳單自動扣繳」 或申請兆豐將來聯名卡帳單代扣繳設定且成功扣款，也可參加 Gogoro 電動機車的抽獎。

將來銀行今天也揭曉第二季的優惠，把第一季廣受好評的活儲最高 3.5% 專案延長到 9 月底，新戶存滿 20 萬元活儲，利息高逾 1400 元，等於是第二季開立將來銀行帳戶並完成指定條件，最高可獲逾 2200 元好康。