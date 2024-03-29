〈焦點股〉廣達奪三大CSP業者GB200大單 股價衝上295元創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-29 10:17

輝達 (NVDA-US) 在 GTC 發表最新 AI 晶片 GB200，相關伺服器代工廠也雨露均霑。廣達 (2382-TW) 傳出拿下美國多家 CSP 的 GB200 大單，預計 9 月開始量產，激勵廣達今 (29) 日股價衝高，突破 290 元，最高來到 295 元寫下歷史新高。

廣達今天早盤以 279 元開低走高，盤中最高衝上 296 元，股價創下新高，漲逾半根停板，站上所有均線，成交量超過 7 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人本周合計買超廣達 1.5 萬張。

據悉，廣達此次拿下三大美系 CSP 的 GB200 訂單，包括 Google(GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US)AWS，以及 Meta(META-US)，預計最快 7、8 月開始測試，並在 9 月量產。法人指出，將帶動廣達下半年營收明顯提升。

廣達先前指出，目前看到 AI 伺服器客戶需求強勁，5、6 月待 CoWos 產能恢復供貨緩解，預期第二季開始動能將逐漸顯現，下半年便有顯著的營收貢獻。

廣達去年全年營收 1.09 兆元，年減 15.2%，毛利率 7.8%，年增 2.3 個百分點，營益率 4%，年增 1.6 個百分點。稅後純益 396.76 億元，年增 37%，每股純益 10.29 元。