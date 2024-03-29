施振榮：東方矽文明在台灣 AI新時代全球運算力的供應者

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-29 12:40

隨著 AI 崛起，全球也迎來 AI 的新時代，宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (29) 日出席電電公會 75 週年慶產業高峰論壇，並於會中指出，台灣在全球 AI 新時代扮演的角色，是全球運算力的供應者，同時也是 AI 應用方案的供應者。

施振榮說明，台灣身為全球運算力的供應者，除了有 XPU 晶片製造外，同時也是邊緣運算方案晶片的提供者。施振榮進一步提到，在不同市場台灣也扮演不同角色，在非中美市場 (第三世界) 中，台灣則是 AI 應用方案的供應者，可以應用在智慧醫療、智慧城鄉與交通，以及智慧農業。

施振榮表示，雖然台灣在全球市場中規模相對小，但實力不小，因此台灣扮演相當重要的角色，台灣是全球晶片的中心、電腦的中心、未來邊緣運算的中心，可說是「東方矽文明」。施振榮指出，所有的解決方案都需要軟硬體整合，需要晶片、IoT，都要靠台灣，加上台灣開發成本相對較低，反應速度快，未來可以 AI 應用方案試用的場域。