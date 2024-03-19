〈輝達GTC大會〉廣達旗下雲達秀最新MGX架構系統 布局生成式AI強勁需求

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-19 17:18

廣達 (2382-TW) 旗下雲達科技今 (19) 日指出，於輝達 (NVDA-US)GTC 大會中，展出基於 NVIDIA MGX 架構的系統和 AI 應用案例，同時宣布支援即將推出的 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片和 NVIDIA GB200 NVL72，積極布局生成式 AI 的強勁需求。

雲達科技表示，最新的 NVIDIA MGX 架構系統，搭載 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片，採用模組化參考架構。系統製造商可運用 NVIDIA MGX 架構，針對生成式 AI、高效能運算 (HPC)，以及邊緣部署等多種客製化的機型。例如 QCT QuantaGrid S74G-2U，變便協助奧勒岡州立大學和聖荷西州立大學加速模擬和 HPC 建模。

此外，QuantaEdge EGX77GE-2U 是雲達科技首台採用 NVIDIA GH200 超級晶片和 NVIDIA MGX 架構的短機身邊緣伺服器，可實現智慧城市、智慧製造、智慧醫療等工作負載。雲達科技運用輝達最新科技，打造一系列空冷、水冷的加速伺服器，以因應不同的垂直產業在各種需要同時運行的工作場域中對於系統工作負載的的需求。

雲達指出，全新公布的 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片，具有兩個 NVIDIA Blackwell GPU 和一個 NVIDIA Grace CPU，可以擴充到 GB200 NVL72，利用第五代 NVIDIA NVLink 將 72 個 Blackwell GPU、36 個 Grace CPU 與多個 NVIDIA BlueField-3 DPU 連結起來，成為單一個巨型 GPU。GB200 超級晶片搭配雲達在 GTC 大會展出的 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 和 Spectrum-X800 Ethernet，可以提供生成式 AI、HPC 和資料處理前所未見的性能。