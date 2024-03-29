〈台股盤前〉大盤拉回摜破5日線多頭攻勢暫受挫 將由個股表態

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-29 08:09

台北股市 28 日收盤下跌 53.57 點，收盤報 20146.55 點，成交值增至 4519.3 億元，在技術型態上，台股 5 日線的防守線己遭摜破，在今天爲本季的最後交易日同時，市場專家指出，市場多空交戰將更激烈，且多方暫居不利地位，持股仍宜審慎，宜防台股現階段可能會出現個小頭部型態。

同時，營建類股指數 28 日再以 495.02 點寫下歷史新高，營建類股也可能在今天成為市場一大焦點。

3 月 28 日三大法人外資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超 2.05 億元。其中外資賣超 237.63 億元。投信買超 238.18 億元，自營商賣超 2.6 億元。而就期貨交易來看，28 日外資在期貨淨交易口數爲空單 2398 口，未平倉合約口數爲空單 5729 口。

證券分析師黃漢成指出，台股因投信發行 ETF 形成對成分股買盤力道可能在近期耗盡，在指數盤旋於 2 萬點之上的高位階且法人操作多空紛歧，造成類股甚至集團股輪動速度加快同時，台股現階段可能會出現個小頭部型態，過去大盤沿 10 日線上攻的台股格局可能會因此遭打破，最糟糕的走勢有可能跌破月線，第二季也不排除回檔 1000 點以上。

目前台股集中市場大盤月線位置在 19820.52 點。

台股集中市場營建類股指數 28 日再以 495.02 點寫下歷史新高，2024 年以來營建類股指數就上漲 14%， 台灣央行 6 度升息加上打炒房的政策、措施執行，造成 2023 年全台買賣移轉棟數量縮，年減 3.5%，成為近 4 年的新低點後，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，市場估計台灣的打炒房將可能告一段落，在市場的資金行情且對於通膨的疑慮下，對於自用、置產的需求也推升指數。

此外，在近期台股市場有高達 2000 億元的資金投注於 00939、00940 ETF，主要是看上他們的高殖利率訴求 ，相對的，沒有瘋狂投注 ETF 而在市場流動的資金，也因此看上市場交易的高殖利率營建股，進而也推升營建類股指數井噴。

去年獲利超過一個股本的營建個股潤隆 (1808-TW) 擬配發 3 元現金及 12 元股票股利，華固 (2548-TW) 每股純益 12.95 元，擬配發 8.5 元股利，其中現金 7.5 元、股票股利 1 元，永信建設 (5508-TW)）每股純益為 12.55 元，擬配發現金股利 11.29 元。潤泓 (2597-TW) 每股純益 10.28 元，擬配發每股 9.4 元股利，包含現金股利 5.4 元、股票股利 4 元，德昌 (5511-TW) 的 2023 年每股純益達 10.14 元、擬配息 5 元。

今晨收盤的美股數據爲，道瓊指數上漲 47.29 點，或 0.12%，收 39,807.37 點。那斯達克指數下跌 20.06 點，或 0.12%，收 16,379.46 點。S&P 500 指數上漲 5.86 點，或 0.11%，收 5,254.35 點。費城半導體指數上漲 5.26 點，或 0.11%，收 4,905.21 點。NYSE FANG + 指數下跌 42.74 點，或 0.43%，收 9,998.01 點。