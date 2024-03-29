27分鐘定破5萬輛！小米汽車上市 公開叫陣特斯拉 米鏈帶火60家供應商

鉅亨網新聞中心 2024-03-29 10:22

小米 28 日晚間舉行發布會，宣布 SU7 純電動汽車正式上市，售價 21.59 萬元，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。

小米 SU7 標準版售價人民幣 (下同) 21.59 萬元，Pro 版售價 24.59 萬元，MAX 版售價 29.99 萬元。

小米 SU7 銷售火燙，3 月 28 日晚間，小米汽車官方微博發文表示，4 分鐘大定破萬台，7 分鐘大定破 2 萬台，27 分鐘大定突破 5 萬台。 小米汽車 APP 顯示，5,000 輛小米 SU7 創始版也已全部售罄，創始版的訂金為每輛 2 萬元，且不可退。

小米汽車董事長雷軍表示：「今天的激動，無法用言語形容。」他稱，小米 SU7 設計時直接鎖定保時捷（Porsche），是目前 50 萬以內速度最快的量產車，媲美百萬豪車 ，最高車速達 265km/h。 他在會中發表多項號稱優於特斯拉 (TSLA-US) Model 3 的數據，公開叫陣意味濃厚。

兩年前，注資 100 億元的小米汽車正式成立，雷軍親自出任法定代表人，戲稱「押上全部聲譽造車」。

到去年 12 月 28 日，小米汽車正式發表首款小米汽車 SU7 就引起市場圍觀。 從核心技術來看，小米 SU7 汽車整合搭載的 2.1 萬轉速電機，零百加速 2.78 秒，最高時速 265 公里，CLTC 續航里程 800 公里，這些參數已超越保時捷和特斯拉。

分析師稱，定價超預期，SU7 有望成為爆款，建議專注於小米汽車及其供應鏈。 從產品、市場層面來看，預計新車月銷可望達 1 萬輛。 但這是小米第一款車和頭部消費品牌轉型的旗艦車，或出現粉絲爆單現象。

3 月 26 日，小米汽車供應鏈概念股活躍，奧聯電子、津榮天宇漲超 10%，聯測科技、模塑科技、凱眾股份跟漲。

在去年底小米自揭供應鏈夥伴後，許多 A 股上市公司揭露與小米的合作進度，根據華福證券研報統計，超過 60 家 A 股上市公司透露了與小米汽車的供應鏈合作。

據雷軍介紹，小米汽車的車身穩定係統 ESP、煞車控制器 DPB 供應商為博世，加速度感測器由大陸特威斯提供，四活塞固定卡鉗、打孔通風煞車碟盤由布雷博提供，轉向器供應 商為耐世特，輪軸承供應商為舍弗勒，CDC 避震器的供應商為採埃孚，懸吊結構件供應商為本特勒。

部分小米汽車供應鏈合作企業如下： 比亞迪、歐菲光、寧德時代、萬向錢潮、華域汽車、哈工智能、埃斯頓、一汽富維、藍思科技、奧聯電子、均勝電子、雅創電子、三安光電、光庭 資訊、博俊科技、瑞鷂模具、凱眾股份、三聯鍛造、北汽藍谷、匯川技術、隆盛科技、威孚高科、祥鑫科技、聯測科技、津菜天宇、德邁仕、鵬翎股份 、模塑科技、奧特佳、航太智造、銀輪股份、商絡電子、海泰科、星源卓鎂、電工合金、金楊股份、浙文互聯、信測標準、雙林股份、中 科創達、華陽集團、聯創電子、精鍛科技、富奧股份、常熟汽飾、富特科技等企業。