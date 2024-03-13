小米汽車售價不會超過這個數 買嗎？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-13 10:00

小米汽車終於來了，3 月 28 日正式上市。

現在唯一的懸念，就是它到底會賣多少錢呢？

彭博行業研究分析師 Steven Tseng 和 Woo Jin Ho 表示，小米 (01810-HK) SU7 要與比亞迪、蔚來、理想等車廠展開激烈競爭，定價很重要。

他們預估，小米 SU7 的平均售價為人民幣 22 萬元～26 萬元。

「第一年銷量為 3 萬輛～5 萬輛。」兩位分析師表示。

據《快科技》報導，雖然小米主營業務是銷售高性價比的智慧手機，但是創辦人雷軍已表示，之前網上傳聞 SU7 賣 9.9 萬元、14.9 萬元，這不可能，甚至 SU7 賣 19.9 萬都是「開玩笑」，他並說：「定價可能確實會有點貴」。

在上述消息激勵下，小米集團港股股價應聲走高，周二盤中一度暴漲 12.39%，終場狂漲 11.19%，成交額達 41.97 億港元，最新市值也達到 3,741 億港元。

眼下中國車廠已經發起一輪又一輪的價格戰，不少網友都為小米汽車面臨的激烈競爭捏了把汗，並戲稱「收手吧小米，外面全是比亞迪和吉利」。

不過，面對激烈的競爭環境，雷軍表示，已經做好了充分準備。

雷軍說：「小米汽車需要做出點不一樣的東西，其中最重要的是智慧科技，我也相信，這是大家對小米、對新能源車真正的期待，汽車百年賽道，中國汽車的旅程才開了個頭，前面還會有更多精彩的故事。」

「如果你想擁有一台車，要有最先進的智慧科技，還要有出色的駕駛質感，我相信，小米 SU7 將會是你的首選。」雷軍說道。

那麼，大家什麼時候能在小米之家看到 SU7 呢？

小米汽車官方客服人員表示，門市將在 3 月 25 日正式開放，展開消費者到店靜態品鑑，並將在發布會之後開放試駕。