小米汽車要來了！3/28正式上市 股價應聲大漲
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-12 14:00
中國小米汽車周二（12 日）發文宣布，旗下首款車型 SU7 將於 3 月 28 日正式上市，目前全國 59 家門市已經開始接受預約，涵蓋北上廣深等城市。
據《第一財經》報導，小米 (01810-HK) 執行長雷軍在微博上說：「這是我們的三年之約。如果你想擁有一台車，要有最先進的智慧科技，還要有出色的駕駛質感，我相信，小米 SU7 將會是你的首選！」
小米股價周二盤中應聲驟漲 7.91% 報 14.46 港元。
2021 年 3 月，小米正式宣布造車。當時雷軍表示：「我決定親自帶隊，這是我人生最後一次重大的創業項目。我深知做出決定意味著什麼，我願意壓上我人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。」
小米集團在港交所發布的公告顯示，小米電動車業務首期投資為人民幣 100 億元，預估未來 10 年投資額為 100 億美元。
2021 年 9 月，小米汽車公司正式註冊。2022 年 8 月，小米發布自動駕駛技術影片。2023 年 5 月，小米集團總裁盧偉冰表示，小米造車進展順利，已進入研發加速階段，同年夏冬兩季將分別進行夏測和冬測。2023 年 12 月 28 日，小米汽車召開技術發布會。
隨著小米汽車即將上市，市場也頻頻傳出定價的消息，小米汽車如何定價才能贏得市場，成為熱門話題。
在去年底汽車技術發布會上，雷軍多次強調，首款車型有點貴，並否認了人民幣 9.9 萬、14.9 萬等低價傳聞。
今年 1 月 30 日，有媒體披露，經某大型保險公司證實，小米汽車高配版本上險價格為人民幣 36.14 萬元。當時小米汽車出面闢謠。
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