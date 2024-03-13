小米汽車預約到店人數 雷軍：一天增加10萬多人
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-13 16:00
小米 (01810-HK) 創辦人雷軍周三（13 日）發布微博，表示周二宣布小米 SU7 將於 3 月 28 日上市後，預約到店人數一天內增加了 10 萬多人。
據《財聯社》報導，雷軍說：「昨天我們正式官宣，小米 SU7 將於 3 月 28 日發布。預約到店的人，一天之內增加了 10 萬多人，真誠感謝！」
雷軍並表示，目前主要忙著做三件事情：
1、第一批 29 城的交付中心、銷售門市及服務網點開業，並確定第二批城市選址。
2、在品質保證前提下，儘快提升工廠產能，確保早日交車。
3、準備小米 SU7 發布會。
彭博行業研究分析師 Steven Tseng 和 Woo Jin Ho 認為，小米 SU7 要與比亞迪、蔚來、理想等車廠展開激烈競爭，定價很重要。他們預估，小米 SU7 的平均售價為人民幣 22 萬元～26 萬元。
「第一年銷量為 3 萬輛～5 萬輛。」兩位分析師表示。
據《快科技》報導，雖然小米主營業務是銷售高性價比的智慧手機，但是創辦人雷軍已表示，之前網上傳聞 SU7 賣 9.9 萬元、14.9 萬元，這不可能，甚至 SU7 賣 19.9 萬都是「開玩笑」，他並說：「定價可能確實會有點貴」。
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