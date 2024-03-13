小米汽車預約到店人數 雷軍：一天增加10萬多人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-13 16:00

小米 (01810-HK) 創辦人雷軍周三（13 日）發布微博，表示周二宣布小米 SU7 將於 3 月 28 日上市後，預約到店人數一天內增加了 10 萬多人。

據《財聯社》報導，雷軍說：「昨天我們正式官宣，小米 SU7 將於 3 月 28 日發布。預約到店的人，一天之內增加了 10 萬多人，真誠感謝！」

雷軍並表示，目前主要忙著做三件事情：

1、第一批 29 城的交付中心、銷售門市及服務網點開業，並確定第二批城市選址。

2、在品質保證前提下，儘快提升工廠產能，確保早日交車。

3、準備小米 SU7 發布會。

彭博行業研究分析師 Steven Tseng 和 Woo Jin Ho 認為，小米 SU7 要與比亞迪、蔚來、理想等車廠展開激烈競爭，定價很重要。他們預估，小米 SU7 的平均售價為人民幣 22 萬元～26 萬元。

「第一年銷量為 3 萬輛～5 萬輛。」兩位分析師表示。