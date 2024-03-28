遠百、大食代能否代賠寶林茶室中毒案 2產險回應了

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 18:49

台北市寶林茶室餐廳疑食物中毒案已造成 2 死、多人重症搶救中，不過，寶林向國泰產險投保的公共意外責任險及產品責任險未繳納保費已失效，外界關注遠百信義 A13 及大食代廣場投保項目是否能代為理賠？對此，新安東京海上產險今 (28) 日表示，將會釐清理賠責任，於 2 日內回覆台北市政府；國泰產險則回應，須視此事故是否依保險契約約定涉及遠百責任，進行研議。

北市府今天召開記者會，法務局長連堂凱指出，寶林投保國泰產險的產品責任險及公共意外責任險，去年 12 月經催告因未繳費，保單已被註銷，但北市府稽查時，寶林仍拿出這 2 張保單受檢，因此，衛生局會進一步開罰。

連堂凱透露，法務局有邀遠百信義 A13 及 B3 的大食代廣場公司開會，其中，遠百是向國泰產險投保、大食代則是新安東京海上產險，希望 2 家保險公司釐清承保理賠範圍，做出有利受害者的解釋。

對此，新安東京海上產險回應，公司將會盡速進行理賠責任的釐清，並於 2 日內回覆台北市政府。

國泰產險表示，關於遠東百貨信義 A13 所投保商業綜合責任險，須視本事故是否依保險契約約定涉及遠東百貨的責任，進行研議。

不過，產險業界主管認為，此案當事人是房客，向大房東遠百信義 A13、二房東大食代承租後，意外發生糾紛，不能因為賠不起就要大房東、二房東一起負責，除非因為房屋有問題，導致第三人顧客受到傷害，否則此案理賠下去，後續可能會衍生更多爭議。