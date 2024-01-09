〈ESG大趨勢〉冠德「台電北儲都更案」獲兆豐銀行ESG永續融資

位於東區門戶、國內首宗由國營事業主辦公辦都更案的「台電南港北部儲運中心舊址 AR1 都市更新案」由冠德建設 (2520-TW) 開發，並於今 (9) 日) 與兆豐銀行完成 76.52 億元 ESG 永續連結貸款簽約儀式，由兆豐銀行董事長雷仲達、冠德建設董事長馬志綱親自出席。

冠德建設與兆豐銀行雙方共同規劃授信條件以連結綠建築、智慧建築、經第三方認證用電、用水、溫室氣體排放減量等 ESG 永續指標，從建築導入永續，結合金融力量，共同為社會打造永續安心家園，同時此案也顯見金融界對冠德擘劃的 ESG 策略藍圖、貫徹作為給予肯定。

「台電南港北部儲運中心舊址 AR1 都市更新案」為國內首宗由國營事業主辦公開評選的公辦都更案，基地位於台電北部儲運中心舊址，緊臨台北市忠孝東路六段，居東區門戶計畫銜接信義計畫區起點位置，於 2021 年底由台電公司與冠德建設完成簽約啟動開發，打造為結合住宅、商場、商辦等機能複合式城區生活場域，將興建為兩棟地上 22 層樓，地下 4 層的大樓，並保留大量綠地等開放空間，滿足民眾食、衣、住、行、工作等全方位需求，並藉由都更案同時注入樂活生活型態與商業發展動能，共創區域價值，打造為臺北市新地標，預計 2024 年底開工、2028 年年底完工。

此外，本開發案預計取得「黃金級綠建築標章」、「黃金級智慧建築標章」以及「耐震標章」，商辦另規劃再取得「LEED 黃金級標章」，期許為公辦都更案樹立新標竿。

冠德建設在朝向綠色家園、永續城市的目標下，逐步落實 ESG 策略與願景，聚焦環境永續、循環經濟、低碳設計、數位智慧、健康生活五大核心，從建築設計到服務、生活提案著手，接軌國際指標，並建構綠色供應鏈，加速淨零碳排的推進，目前已取得 23 項綠建築標章、7 項智慧建築標章、4 項碳足跡標章，冠德大直湛近期更獲得 LCBA(低碳建築聯盟) 低碳建築標章認證 BCFc 黃金級之殊榮；同時因應城市發展及生活趨勢，更以複合式開發搭配城區經營模式，發展多元產品，開創城區新生活型態。

此外，冠德建設也將永續理念拓展至社區，持續推動一案一公益、一戶一樹認養活動，邀請社區居民種下超過 100 棵樹，舉辦低碳教育講座與多項體驗活動，另新建案冠德心天匯不僅以可再利用的貨櫃屋首創「未來接待所」，更推展在地共好，與在地好鄰居 - 唐氏症基金會合作，2023 年認購中秋禮盒，今年也將再度認購年節愛心穀物禮盒 1,000 盒送暖三重弱勢家庭，實現共生共好的永續生活圈。