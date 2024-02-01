〈ESG狂潮〉鄉林北市大型都更案先以千坪綠地景觀開放半年休閒走春

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 12:33

鄉林集團董事長賴正鎰今 (1) 日以農夫裝扮，牽水牛車亮相，鄉林建設 (5531-TW) 斥資 500 萬元，在吉林路都更案「鄉林中山賦」基地，打造了 1000 坪綠地景觀公園，展現涵碧生活美學，以水景、竹林合圍等景觀創意，將以半年時間開放給市民悠閒走春散步，感受獨特美景與全新城市風貌。

賴正鎰今 (1) 日指出說，百年前基隆河沿岸都是大片農田，市區到處都是水田模樣，本基地的地主當年在此蓋三合院，還可遠眺圓山美景，從最初的六、七處三合院古厝，到六○年代改建公寓。鄉林歷經 20 年完成 80 多位地主協商，100% 的合意都更，拆掉屋齡 50 年舊公寓蓋新大樓，且配合蔣萬安市長最重視的都市更新與居住安全，打造繁華優質的現代生活。

同時，鄉林對未來新大樓頂樓也配置太陽能光電板的發電節能裝置，外觀及結構做好淨零碳排，落實企業 ESG 環境生態永續經的社會責任。

根據全球建築聯盟的報告，建築行業佔全球碳排放量近 40%，為朝向淨零排放的目標邁進，推動綠建築設計、智慧城市等規畫對房產建築業來說，勢不可擋。台北市是人文與生態豐沛的城市，以公園及綠地用地已開闢面積總和做為計算基準，到 2022 年底最新統計，平均每人享有綠資源為 55.86 平方公尺，領先多倫多、洛杉磯及墨爾本等國際大城市，讓人對於台北市大量都更後的未來新樣貌充滿期待。

鄉林在此一都更基地動工前，先將做綠美化，以水景、竹林合圍、石憩、雪白石鋪面等景觀，先重新塑造成一個令人驚艷的休憩空間，讓市民走春踏青，感受歲月美好印記，未來幾個月也將陸續舉辦各式活動，讓民眾感受台北市心難得的千坪綠地景觀體驗空間，即日起開放給市民使用，2024 年下半年將正式動工興建嶄新大樓，致力住戶提供更美好、現代化的居住環境。

案名取為「鄉林中山賦」，訴求「結廬在中山」就是希望表達在中山區的核心區域，打造陶淵明美好的生活意境。