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台股

〈ESG狂潮〉鄉林北市大型都更案先以千坪綠地景觀開放半年休閒走春

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 12:33

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鄉林北市大型都更案先以打造千坪綠地景觀今天由董事長賴正鎰以牛車進場揭幕。(鉅亨網記者張欽發攝)

鄉林集團董事長賴正鎰今 (1) 日以農夫裝扮，牽水牛車亮相，鄉林建設 (5531-TW) 斥資 500 萬元，在吉林路都更案「鄉林中山賦」基地，打造了 1000 坪綠地景觀公園，展現涵碧生活美學，以水景、竹林合圍等景觀創意，將以半年時間開放給市民悠閒走春散步，感受獨特美景與全新城市風貌。

賴正鎰今 (1) 日指出說，百年前基隆河沿岸都是大片農田，市區到處都是水田模樣，本基地的地主當年在此蓋三合院，還可遠眺圓山美景，從最初的六、七處三合院古厝，到六○年代改建公寓。鄉林歷經 20 年完成 80 多位地主協商，100% 的合意都更，拆掉屋齡 50 年舊公寓蓋新大樓，且配合蔣萬安市長最重視的都市更新與居住安全，打造繁華優質的現代生活。

同時，鄉林對未來新大樓頂樓也配置太陽能光電板的發電節能裝置，外觀及結構做好淨零碳排，落實企業 ESG 環境生態永續經的社會責任。

根據全球建築聯盟的報告，建築行業佔全球碳排放量近 40%，為朝向淨零排放的目標邁進，推動綠建築設計、智慧城市等規畫對房產建築業來說，勢不可擋。台北市是人文與生態豐沛的城市，以公園及綠地用地已開闢面積總和做為計算基準，到 2022 年底最新統計，平均每人享有綠資源為 55.86 平方公尺，領先多倫多、洛杉磯及墨爾本等國際大城市，讓人對於台北市大量都更後的未來新樣貌充滿期待。

鄉林在此一都更基地動工前，先將做綠美化，以水景、竹林合圍、石憩、雪白石鋪面等景觀，先重新塑造成一個令人驚艷的休憩空間，讓市民走春踏青，感受歲月美好印記，未來幾個月也將陸續舉辦各式活動，讓民眾感受台北市心難得的千坪綠地景觀體驗空間，即日起開放給市民使用，2024 年下半年將正式動工興建嶄新大樓，致力住戶提供更美好、現代化的居住環境。

案名取為「鄉林中山賦」，訴求「結廬在中山」就是希望表達在中山區的核心區域，打造陶淵明美好的生活意境。

「鄉林中山賦」基地 1008 坪，適合喜歡低調，追求舒適與品味生活的高端人士居住，是許多嚮往鬧中取靜的置產族所追捧，全案將規劃二棟 15 層大樓，含 123 戶住宅與 6 間店面共 129 戶，規劃 30-50 坪，規劃 2-3 房的主力商品，現已有 300 多組客人預約賞屋，「鄉林中山賦」建案總銷並達 130 億元。






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