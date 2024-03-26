豐田汽車計劃在2025年前量產電動皮卡Hilux

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 20:10

日本豐田汽車 (Toyota) 泰國分公司總裁 Noriaki Yamashita 周二 (26 日) 表示，計劃在 2025 年底前量產一款電動版的 Hilux 皮卡車。

Noriaki Yamashita 在曼谷國際車展受訪時說電動皮卡 Hilux 可能會在今年年底準備就緒，不過他並未具體說明該款車會在何處生產。另外他也表示，預估豐田今年將在泰國銷售 25 萬輛汽車。

就在幾天前，豐田汽車競爭對手鈴木汽車表示，將於 2025 年在泰國生產其電動 D-MAX 皮卡車。泰國是地區汽車製造中心，生產的汽車中包括皮卡車，供應國內和出口銷售。

泰國一直是地區汽車組裝和出口中心，日產汽車 (Nissan Motors) 和本田汽車 (Honda Motors) 等日本品牌一直占據主導地位。