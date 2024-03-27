〈楊金龍立院備詢〉物價年增率已緩降 升息是為抑制漲電價後通膨預期心理

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-27 10:40

對於各界關注的電價調漲，中央銀行總裁楊金龍今 (27) 日赴立院備詢時表示，「電價調漲有它的道理」，物價年增率仍處在緩步回降態勢，央行第一季理監事會議決議升息半碼，是為抑制通膨預期心理，不至於影響經濟成長很大，目前央行和主計總處對今年我國經濟成長率 (GDP) 的預測都還有 3% 之上。

楊金龍指出，目前物價年增率是處在緩步回降態勢，電價上漲會對物價有影響，「但還是溫和的」，央行升息主要是為了抑制通膨預期心理，不致衝擊經濟成長動能，央行預測今年我國 GDP 為 3.22%，而主計總處日前預估值 3.43%，均有超過 3%。

另一方面，楊金龍提到，政府有穩定物價小組，從供給面來著手處理物價，也是很重要。

楊金龍強調，對央行來說，CPI 年增率處在 0-2% 都能接受。