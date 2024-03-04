核心 PCE 物價年增速放緩，全年降息收攏？本週總經大事一文看懂

鉅亨研報 2024-03-04 10:57

一、上週盤勢與本週大事 - 核心 PCE 物價年增速放緩，全年降息預期收攏

美國 1 月 PCE 物價年增速公告為 2.4%，核心 CPI 為 2.8 %，持續放緩增速。本週重點戲為美國就業市場及服務業相關數據公告，是否符合當前預期的經濟軟著陸，並且能維持緩和的成長步調。另方面，市場對於全年聯準會的降息時間預期更確定在今年六月份，全年以降息三碼為目標。

二、Fed 利率決議焦點彙整 - 通膨降幅不如預期，降息預期收斂

1 月 FOMC 會議上，所有委員一致決議不再升息，政策利率區間維持在 5.25% - 5.50%，並維持每月減持 600 億美元公債、350 億美元 MBS 的目標不變，符合市場預期。

在近期公佈的美國 1 月 CPI 放緩速度不如預期，使得美國十年期公債殖利率反彈，市場修正全年降息幅度與時間，收斂在聯準會點陣圖預估區間，也就是過去我們提到預計在五、六月開始降息，全年降息三碼的可能。

另方面，聯準會近期多位委員的談話也值得留意，尤其強調第一次降息的觀察條件，除了通膨以外，還需要觀察物價指數中的服務業項目月增放緩狀況。

三、美國經濟現況 - 就業市場趨緩，經濟表現強勁，製造業有好轉跡象

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