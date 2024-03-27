〈台股盤前〉創高後回防 2萬點 多頭攻勢露疲態 提防頭部漸成型

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 08:22

台北股市 26 日盤中創新高但收盤下跌 65.76 點，收盤指數報 20126.49 點，成交值 4826.98 億元，在連續兩個交易日台股以下跌作收，同時，盤中交易集中少數族群，台股的高檔震盪恐不利於多頭，市場專家指出，台股因投信發行 ETF 形成買盤力道可能在近期耗盡，造成台股現階段可能會出現個小頭部型態。

證券分析師黃漢成說，台股 3 月 26 日外資賣超 54.25 億元，投信買超 57.02 億元，自營商賣超 60.94 億元，顯示法人的操作呈現紛歧，台股在高檔震盪中呈現量能、技術指標的背離，可能過去大盤沿 10 日線上攻的格局會因此遭打破，最糟糕的走勢有可能跌破月線。

昨日台股交投重心在重電設備並擴及電纜族群，但大亞 (1609-TW) 連大漲兩天後，昨日留上影線收黑，黃漢成說，今天市場可能因會有部分個股的訊息發出，如大同 (2371-TW) 宣布處分芙蓉大樓資產獲利 72 億元、潤隆 (1808-TW) 擬發出 3 元現金及 12 元股票股利利多，而出現市場目光的集中，但是否可能是利多出盡，也有待觀察。

大同個股在昨日尾盤急拉，攻上 57.3 元的漲停價位。

在今晨收盤的美股部分，道瓊指數下跌 31.31 點，或 0.08%，收 39,282.33 點，那斯達克指數下跌 68.77 點，或 0.42%，收 16,315.7 點，S&P 500 指數下跌 14.61 點，或 0.28%，收 5,203.58 點，費城半導體指數下跌 39.62 點，或 0.81%，收 4,851.88 點。NYSE FANG + 指數下跌 37.90 點，或 0.38%，收 10,050.23 點。

台股 ADR 多收低 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.99%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.26%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.56%。