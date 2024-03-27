工具機展吸引近4000國外買主來台 估可創15億美元商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 12:42

台灣國際工具機展今 (27) 日盛大展出，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳指出，過去幾年全球經濟復甦不如預期，加上地緣政治影響，讓台灣工具機業者出口面臨極大挑戰，不過，本次 TMTS 展中，台灣業者展出的產品與技術在數位化、綠色節能領域都有優異表現，更吸引 47 國、近 4000 名國外買主報名來台參觀，期待促成更多商機合作。

陳伯佳表示，今年 TMTS 參展商展出的五大趨勢，首先，因應個別市場需求，提出差異化的完整解決方案；第二，不論整機或零組件的產品設計，在現有的智慧化基礎下，加入更多的綠色節能的技術應用。

第三，結合智慧化能源管理，導入更具效能的綠色製程；第四，落實產品生命週期 (PLM) 的雙軸轉型，由產品設計到再生包材、減碳運輸的一系列完整規劃。

第五，TMBA 長期推動工具機產業規範的努力下，業者對國際節能規範的認同度高並紛紛投入產品或資格認證，例如：ISO 14955、ISO 14064-1/-2、ISO 14067。

今年參展廠商精銳盡出，包括上銀集團、友嘉集團、東台集團、程泰集團、永進機械、台中精機、福裕集團、油機工業、瀧澤科、三鋒機器、慶鴻機電、百德機械、高鋒工業等。

陳伯佳表示，此次 TMBA 特別與德國工具製造公會 (VDW)、德國機械設製造業聯合會 (VDMA) 共同合作，首度在台設立 umati 專區，國內業者、法人熱情響應，共有 26 家廠商、超過 50 台機台連線，呈現跨場域間的智動化生態系，除了展示台灣業者數位轉型的軟實力外，也落實 TMBA 多年來推動產業規範並與國際標準接軌的應用成果。