莊翠雲：防電價影響物價 若大宗物資減稅 財部會配合

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 13:58

財政部長莊翠雲今（20）日在立法院財政委員會進行報告及備詢。因應行政院周五將召開物價穩定小組會議，立委針對電價提出質詢，莊翠雲表示，電價部分是電價審議會決定，電價是否影響物價，會納入物價小組考量評估，若行政院對原物料大宗物資減稅，財政部一定會配合。

莊翠雲指出，大宗物資減稅減徵的營業稅、貨物稅、關稅三個月減少 96 億元， 110 年相關措施貢獻少 853 億元，對廠商成本會有所緩解，對物價穩定有一定幫助。

立委林德福針對扣除額提出質詢，表示長照扣除額現行 12.8 萬元應提高，莊翠雲解釋，除長照扣除額外，身心障礙扣除額每人 21.8 萬，加上 70 歲以上長者免稅額市一般人 1.5 倍，即可扣除 49.3 萬元，除透過稅收調整，也可透過支出面調整，如長照支出，稅收也有挹注相關財源。