日本外匯事務最高官員警告投機行為 日元反彈

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 14:10

日本外匯事務最高官員神田真人周一 (25 日) 對外匯市場的投機行為發出警告，並表示，如果需要，當局已準備好採取行動。

神田發表談話之際，美元兌日元上周五觸及 4 個月高點 151.86 日元，逼近 2022 年 10 月創下的 151.94 價位，當時日本進行了所謂的隱形干預，買入日元賣出美元，但沒有立即對外宣布。

神田周一談話後，美元兌日元從之前的 151.40 下滑至 151.10，這是神田自 2 月以來，首次對日元發出口頭警告。

在日本央行 3 月會議期間的一周內，避險基金加大了看跌日元的押注。 根據商品期貨交易委員會截至 3 月 19 日的數據，貨幣市場的槓桿投機者增加了押注日元將下跌的合約持有量至 80805 份，接近上個月達到的 6 年高點 83562 份。

高盛集團上調了美元兌日元的預測，預計未來幾個月良好的宏觀環境將給日元帶來壓力。

Kamakshya Trivedi 等策略師周五在報告中指出，該公司目前預計，未來 3 個月、6 個月和 12 個月內，美元兌日元匯率將分別為 155、150 和 145 日元，而先前的預測為 145、142 和 140。