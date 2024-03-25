英特爾等科技巨擘聯盟瞄準軟體工具 突圍輝達AI開發平台

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-25 20:47

路透周一 (25 日) 報導，包括高通 (QCOM-US)、Google(GOOGL-US) 和英特爾 (INTC-US) 等在內的科技公司組成的聯盟 UXL 基金會，計劃建構一套讓開發商不管在任何硬、軟體上都能進行開發的軟體，不僅支援多種類型的 AI 加速器還將開放原始碼，力拚突圍輝達 (NVDA-US)CUDA 軟體的獨占地位，讓全球逾 400 萬的開發商走出輝達生態圈。

報導指出，UXL 計劃將資源用於解決由少數晶片製造商主導的最緊迫的運算問題，例如最新的 AI 和高效能運算應用程式。而這些早期計畫有助於該組織的長期目標，即為其平台贏得大量開發者，從長遠來看，UXL 的最終目標是支援輝達的硬體和程式碼。

該組織的技術指導委員會正準備在今年上半年確定技術規格。內部高層表示，工程師們計劃在今年年底前將技術細節完善至「成熟」狀態。這些主管強調，有必要建立一個堅實的基礎，包括多家公司的貢獻，這些貢獻也可以部署在任何晶片或硬體上。

除了最初參與的公司，UXL 還將吸引亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 的 Azure 等雲端運算公司，以及其他晶片製造商。

Google 高效能運算總監兼首席技術長 Bill Hugo 受訪時說：「這是關於在機器學習框架的背景下，我們如何創建一個開放的生態系統，促進生產力和硬體選擇。」

報導還指出，UXL 基金會的計畫是削弱輝達對驅動 AI 軟體控制的眾多努力之一，根據 PitchBook 數據，風險投資人和企業資金已向 93 個專案投入逾 40 億美元。

PitchBook 的數據顯示，人們去年對利用輝達在軟體領域的潛在弱點取代該公司的興趣日益濃厚。 2023 年，瞄準輝達領導層漏洞的新創公司獲得略高於 20 億美元的資金，去年同期為 5.8 億美元。

在輝達 AI 資料處理團隊的影響下取得成功，這是一項很少有新創公司能夠取得的成就。 輝達的 CUDA 在理論上是一款引人注目的軟體，因為它功能齊全，並且在輝達的貢獻和開發者社群的支持下不斷發展。