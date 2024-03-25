〈工業生產指數〉2月工業生產、製造業指數雙呈負成長 估Q2復甦動能更明顯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 18:58

經濟部統計處今（25）日公布 113 年 2 月工業生產指數為 78.48，主要受農曆春節影響，工作天數較少，指數較上月減少 14.27％，製造業減少 14.63％，回到負成長。

但受惠 AI 帶動的電子零組件商機，累計 1-2 月的工業生產指數達 85.01，年增 7.24%，終結自 2022 年 6 月以來的負成長，預估今年第二季的復甦動能會更明顯，且會逐季走高。

統計處副處長黃偉傑表示，該處預估 3 月份製造業指數可達 90.27 至 94.27，月增 15.8% 至 20.9%，年增 1.5% 至 6.0%；第一季製造業生產指數為 86.52 至 87.85，年增 5.3% 至 6.9%。觀察第二季的成長會較明顯，加上 S&P Global 等的國際經濟預測都呈正向，預估今年國內的工業指數將逐季走高。

2 月工業生產指數受農曆春節影響，較上月減少 14.27%，其中製造業減少 14.63%；經季節調整後，工業生產增加 3.51%，製造業增加 3.59%。

與上年同月比較，因農曆春節落點不同，工業生產減少 1.10%，其中製造業減少 1.20%，礦業及土石採取業減少 9.80%，電力及燃氣供應業增加 0.78%，用水供應業增加 2.52%。

累計 1 至 2 月與上年同期比較，工業生產增加 7.24%，其中製造業增加 7.47%。

針對製造業的綜合分析及動向指數：2 月份製造業生產指數 77.96，年減 1.20%，主因農曆春節落點不同，工 作天數較少所致。累計 1 至 2 月較上年同期增加 7.47%，其中以資訊電子工業貢獻較多，主因受惠 AI、高速運算與雲端資料服務等需求 挹注所致。

資訊電子產業方面，累計 1 至 2 月電子零組件業年增 10.11%，主因 12 吋 晶圓代工受惠人工智慧與高速運算需求強勁而持續增產所致；電腦電 子產品及光學製品業 1 至 2 月累計平均生產指數創歷年同期新高，年增 18.28%，主因人工智慧應用及雲端資料服務需求成長，加上手機鏡頭 訂單挹注所致。

傳統產業中，累計 1 至 2 月基本金屬業、機械設備業分別年增 3.78%、 3.65%，主因受惠客戶回補庫存需求增加，加以上年同期比較基數相對 較低；汽車及其零件業年增 8.82%，主因受惠電動轎車、汽車零件需求增加；化學材料及肥料業則因下游客戶部分產品庫存仍高，加以國外產能開出抑低國內訂單，致年減 0.34%。

展望未來，黃偉傑指出，全球經濟復甦步調仍受高利率、美中科技紛爭、俄烏戰爭、 紅海衝突等風險影響，但高效能運算、AI、車用電子等新興科技應用持續擴展，帶動半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，加上消費動能的緩步回溫，可望推升製造業生產續呈成長。