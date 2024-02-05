〈經濟部年終記者會〉談520後動向 王美花：不管在哪都全力以赴

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-05 16:18

民進黨主席暨總統當選人賴清德將於 520 上任，其首任內閣也將有新氣象。經濟部部長王美花未來動向也備受關注，王美花今 (5) 日表示，520 之後就會由新民意籌組新內閣，不管在哪個位置都會全力以赴。

經濟部今日舉行年終記者會，被問及 520 後的去向，王美花笑說，在公務機關服務 42 年，只要在任工作的一天就努力做，尤其經濟部的業務很重要、光譜也很廣。

王美花進一步說，經濟部業務對台灣發展很重要，加上台灣是特別的國家，所面臨的處境也很特別，使命感是很特別的，只要在職的一天、經濟部要處理的業務就會認真做好每一天，對於未來走向則是「沒有想過其他的事情」。

她提到，520 之後就會由新政府、新民意上來，不管是哪個位置，若能繼續幫國家做事，一定是全力以赴。

另外，台糖近日捲入瘦肉精風暴，台糖肉品被檢驗出瘦肉精 (Cimbuterol)(西布特羅乙型受體素)，對此，王美花回應，台糖 70 年來從未使用過瘦肉精，除了台中市的檢測外，其他單位的檢驗都是未檢出，「台糖也很想知道怎麼回事」。