光隆今年再爭取6家新品牌客戶 持續以成本為核心業務帶動獲利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-25 16:44

光隆實業 (8916-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長詹賀博指出，光隆轉型成衣事業持續見到成效，從 2022 年成衣占營收比重首度跨越 50% 之後，2023 年再創高峰，提升至將近 6 成，未來將持續以成衣作為核心發展方向，目標是 2026 年占整體營收比重達 70%；而戶外機能服飾成長也將進一步帶動獲利 率向上攀升。

受到客戶庫存調整影響，光隆 2023 年營收 77.08 億元，年減 25.2%，但受惠於產品結構持續優化，毛利率 17.9% 續創歷年新高，2023 年稅後純益 5.78 億元，受到 2022 年基期較高且客戶下單動能趨緩影響，年減 37.1%，每股純益 3.93 元。

詹賀博看 2024 年營運展望認為，成衣業務谷底已過，客戶下單動能正逐漸復甦，成衣接單達成率已經超過 55%，目前訂單能見度最遠已到第三季，且第二季產能趨近滿載；此外，光隆也積極開發客戶，2024 年預計再爭取 6 家新的品牌客戶，在需求回溫及新訂單動能帶動下，預估成衣第 2 、3 季營運將明顯回溫。

光隆表示。在家紡事業也深具成長潛力，，受惠該事業部最大客戶宜得利積極在亞洲各國展店，目標將於 2032 年將店舖拓展至 3,000 家，成為世界最大家居品牌，光隆將持續與客戶緊密配合，並受惠於客戶強勁需求，將從 2024 年開始明顯反映，貢獻光隆的業績可望達雙位數成長。

光隆看羽絨原料部門的營收狀況，2024 年預估也將比 2023 年有所改善。光隆指出，在三大產品線成長動能恢復下，看好季度營收有望自第二季起重返成長，且下半年成長幅度將更為強勁，目標全年雙位數成長。