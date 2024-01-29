國內零售業迎來新春商機 經濟部估營業額可望延續成長態勢

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-29 19:04

經濟部今 (29) 日表示，電子產業進入淡季，加上升息遞延效應、地緣政治風險等不確定因素，恐抑制外銷接單及國內生產動能；內需方面，零售業迎來新春商機，營業額可望延續成長態勢。

經濟部統計處今日發布「當前經濟情勢概況」，國際經濟部分，經濟部指出，雖全球通膨趨緩，各國緊縮貨幣政策漸歇，惟受升息效應持續干擾消費與投資，加以美中競爭、極端氣候、地緣政治紛擾等負面因素，為經濟增添諸多不確定性，恐抑制全球經濟成長力道，根據國際預測機構 S&P Global 1 月 15 日最新預測，預估今年全球經濟成長率 2.3%，低於去年的 2.7%。

國內經濟方面，因人工智慧等新興科技應用商機活絡，帶動伺服器、儲存媒體等出口增加，加以基期偏低，導致去年 12 月出口年增 11.8%，惟全球經濟仍受通膨及高利率影響，終端需求續疲，廠商投資動能保守，對訂單採先去庫存後生產的策略，致國內製造業者持續調節產能，12 月製造業生產指數年減 4.19%。

民間消費方面，經濟部表示，在聖誕節、跨年節慶商機帶動下，推升去年 12 月零售業營業額年增 1.1%、餐飲業營業額年增 7.5%。其中，零售業因農曆年關將至，年節應景商品、汰舊換新等新春商機顯現，營業額可望成長；餐飲業因前年同期農曆春節長假消費旺季，墊高基期，營業額恐較上年同月減少。