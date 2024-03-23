莫斯科遇恐攻！槍手大開殺戒 朝民眾掃射 釀60死

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-23 14:38

俄羅斯總統普丁宣布勝選還不到一周，首都莫斯科近郊一座音樂廳周五（22 日）晚間就遇襲，多名持自動步槍的槍手大開殺戒，至少 60 人死亡，遇難人數可能還會增加，是俄國十幾年來死傷最慘重的攻擊事件。

據《彭博》報導，莫斯科西北市郊的音樂廳 Crocus City Hall 周五發生大型槍擊事件，至少 60 人喪命，至少 145 人受傷。

俄國聯邦安全局表示，當時一個樂隊正在舉行音樂會，數名身著迷彩裝的不明身份人員對人群開槍，並投擲了手榴彈或燃燒彈，引發火災，火災面積約 1.4 萬平方公尺，音樂廳屋頂坍塌。

倖存者說，多名全副武裝的襲擊者向人群射擊，並縱火。「起初我們不明白發生了什麼，然後我親眼看到恐怖分子是如何進來的，他們開始開槍，扔燃燒彈，所有的東西都著火了。」

執法人員正在搜尋一輛白色轎車，這輛車可能是殺手使用過的車輛。襲擊事件發生後，四人跑出音樂廳，換上事先準備好的衣服逃離現場。

聯邦文化部表示，未來幾天聯邦文化機構的所有民眾和娛樂活動均已被取消。莫斯科大劇院宣布取消周六、周日所有演出。此外，塔巴科夫劇院、現代劇院、契訶夫藝術劇院等多家藝術團體也宣布取消演出。

據《俄新社》周六報導，克里姆林宮稱，普丁正緊盯事態發展，已經與副總理戈利科娃、衛生部長穆拉什科、莫斯科州州長沃羅比約夫等官員通話，這些官員向他匯報政府向受傷人員提供幫助的情況。