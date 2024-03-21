瑞士央行意外宣布降息 搶先聯準會和歐洲央行

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 19:38

瑞士央行 (Swiss National Bank, SNB) 周四 (21 日) 意外將其主要利率從 1.75% 下調 1 碼 (25 個基點) 至 1.50%，出乎經濟學家普遍利率按兵不動的預期，成為十國集團 (G10) 首個經歷高通膨後降息的已開發經濟體。市場分析指出，SNB 此舉讓瑞士法郎跌至 8 個月低點並將持續承壓。

SNB 在 2022 年 3 月以來逐步升息至 1.75% 的十年高點後，已經連續兩次維持該利率水準不變，此前大多數經濟學家預測 SNB「至少在今年 6 月前」不會打開降息的大門。

不過此次降息舉措背後的原因是通膨穩步降溫和瑞士法郎持續強勢提供支撐。SNB 在政策聲明中表示，之所以選擇放寬貨幣政策，是因為過去兩年半來的抗通膨鬥爭卓有成效。幾個月來，通膨率已回到 2% 以下，處於物價穩定範圍內。根據新的預測，未來幾年的通膨率也可能保持在這一範圍內。

瑞士本月初公布的 2 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，2 月 CPI 年增 0.6%，季增速 1.2%，雙雙略超預期。不過從更長的時間區間看，CPI 年增速已經從去年 2 月 3.4% 的高點穩定回落至 1% 以內，連續 8 個月在 2% 下方，顯示瑞士抗通膨鬥爭的成效顯著。

有分析指出，SNB 此舉加大聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 放鬆貨幣政策的可能性，減輕瑞士法郎的上行壓力，同時減少官員們採取干預措施的必要性，這些干預措施可能會進一步擴大其龐大的資產負債表。

瑞士 Raiffeisen 經濟學家 Alexander Koch 表示，SNB 在早期透過降息來支持經濟發展，然而相對溫和的利率水準，加上強勁的經濟，意味著在今年接下來的時間裡，應該不會出現過於激進的寬鬆政策。

野村國際 (Nomura International Plc) 歐洲經濟學家 George Moran 表示:「SNB 似乎更傾向於使用利率而非外匯干預來作為引導通膨的工具。」他補充說，SNB 下調通膨預測表明，對通膨態勢進行了根本性的重新評估。

瑞士法郎匯率暴跌

值得注意的是，SNB 宣布降息後導致瑞士法郎同日一度暴跌至 8 個月低點。分析人士表示，SNB 的降息舉措顯示其選擇放鬆貨幣政策以削弱貨幣，而不是直接干預市場。這意味著進一步降息的前景將使瑞郎在未來幾個月面臨拋售壓力，這是去年 12 月瑞郎兌歐元匯率創下 2015 年以來最高水準後的逆轉。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 說：「今天的決策表明，瑞士法郎今年以來的表現不佳還不足以令 SNB 滿意；外匯市場已經清楚地明白了這一點。」

他指出，SNB 的降息決定是因為該行傾向於避免在會議間隙干預匯市。這不僅是因為此類行動在緊縮週期過程中產生的操作損失，而且還因為外匯干預在高利率環境下削弱貨幣的影響降低。透過在今天的會議上降息，SNB 替瑞士法郎的交易提供了更大的空間，而不必迫使其在 6 月會議前進行干預。