英國凱特王妃公開露面 證實罹患癌症 正接受治療當中

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-03-23 02:42

英國凱特王妃 (Kate Middleton，威爾斯王妃 Princess of Wales) 週五透露，她已被診斷出罹患癌症，並處於治療的「早期階段」。

她在一份聲明中說：「一月份，我在倫敦接受腹部手術，當時人們認為我的病情不是癌性的，手術很成功，但術後進一步檢查結果是癌症。因此，我的醫療團隊建議我應接受一個預防性化療，而我現在正處於療程的早期階段。」

她坦言：「這個消息當然是一個巨大的震撼，為了我們的家庭，威廉和我一直在盡一切努力私下處理和管理這件事。」

凱特還解釋，自己推遲公布離罹患癌症的消息，是為了在「適合」的時間點告訴她的孩子們 (十歲的喬治王子、八歲的夏綠蒂公主和五歲的路易王子)。

凱特向公眾喊話：「她也一直在想著所有生活受到癌症影響的人。對於每個面對這種疾病的人，無論以何種形式，請不要失去信心或希望。你 (妳) 並不孤單。」

英國首相蘇納克隨後發文對凱特王妃表達支持，願她早日康復。

英國首相蘇納克 (圖片：翻攝 X)

凱特去年耶誕節之後就再沒有公開亮相，1 月時入院開刀休養 2 週，也未說明罹患什麼疾病，白金漢宮當時表示，凱特「在復活節之後才可能重返公職」。

凱特 1 月時入院開刀休養 2 週，未說明罹患什麼疾病 (圖：REUTERS/TPG)

不過，凱特術後有長達 2 個多月未在公開場合露面，讓媒體與網上不斷猜測原因，失蹤風波引發全球關注。

在媒體質疑後，肯辛頓宮 3 月 10 日在社群媒體上發表凱特與她的孩子們合照，但數小時後全球各大媒體卻又緊急撤下照片，宣稱照片源頭有被「動手腳」的疑慮。