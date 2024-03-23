〈紐約匯市〉全球利率前景迎重大轉變 美元周線升近1%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-23 06:04

美元指數周五 (22 日) 勁揚至逾一個月高點，周線連二紅。本周日本小幅升息令日元得以獲得部分喘息機會，瑞士央行意外降息，則突顯出聯準會 (Fed) 和其他央行之間的利率差距。英鎊本周貶逾 1%，創一年來最大單周貶幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 勁揚 0.97%，報 104.42，為 2 月 16 日以來最高。DXY 本周升近 1%。

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「本周瑞士央行降息讓人有些驚訝，人們不斷推測，當然是從信號的角度來看，這對歐洲其他央行來說可能代表什麼。」

Fed 本周將隔夜利率維持在 5.25%-5.50% 間，同時維持年底前降息三次的預測，但也表示，除非對通膨率持續下滑至 2% 目標更有信心，否則不會降息。

目前市場押注 Fed 今年將降息約 84 個基點，遠低於年初的 160 個基點左右，但高於本周稍早。

英鎊盤中一度觸及一個月低點，截稿前跌近 0.5% 至 1.2600 美元，本周貶逾 1%，單周貶幅為一年來最大。

英國央行周四 (21 日) 宣布維持利率不變後，英鎊單日挫跌 1%，央行貨幣政策委員會最鷹派的兩位委員本次不再主張升息，令市場解讀英國央行將傾向鴿派立場。

道富銀行 (State Street) 高級全球宏觀策略師 Marvin Loh 說：「瑞士央行和英國央行確實比預期更早開啟升息大門，這使得美元前景更加光明。」

繼昨日重貶近 1.2% 後，瑞士法郎兌美元周五走勢變動不大。這個去年表現最好的 G10 貨幣，本周跌幅達 1.7%，今年迄今貶約 6.8%。

美元兌日元跌 0.11% 至 151.43 日元，止步連八升，但本周仍漲約 1.5%。歐元兌日元本周觸及 2008 年以來最高水平，澳幣兌日元自 2014 年來首度升破 100 日元。

隨著美元走強，歐元貶逾 0.5% 至 1.0805 美元，處在三周低點。本周貶 0.7%。

對中國放寬政策的預期，令人民幣承壓。人民幣於在岸交易時段大幅走低，促使國營銀行出手干預。截稿前，美元兌離岸人民幣升逾 0.7%，報 7.2730 人民幣兌 1 美元，為去年 11 月中旬以來最高，單日升幅為一年來最大。

隨著加密貨幣市場從本週稍早的強勁反彈中回落，比特幣下跌 3.5% 至 63,147.5 美元，單周貶幅為去年 8 月以來最大。自上周逼近 74,000 美元的歷史高點後，比特幣已跌約 13%。

截至台灣時間周六 (23 日) 約 6:00 價格: