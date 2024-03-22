〈台幣〉亞幣跳水 爆量重貶1.26角收31.958元 創逾4個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 20:02

台灣央行出乎市場意料宣布升息半碼，但美元維持強勢，主要亞幣今 (22) 日再度跳水，爆量重貶 1.26 角，以 31.958 元作收，續創逾 4 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 24.115 億美元。新台幣匯率同步收周線，周線連 2 黑，本周累計貶值 3.65 角或 1.14%。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數強漲 0.92%，韓元重貶 1.2%，歐元重挫 0.95%，新加坡幣貶 0.69%，新台幣貶 0.39%，人民幣貶 0.37%，亞幣全面跳水。

新台幣兌美元今天以 31.85 元開盤，最低來到 31.977 元，直逼 32 元整數關卡。匯銀人士指出，台股站上 2 萬點後，外資可能有獲利了結壓力，積極匯出，加上投信同步匯出，使得貶值幅度較大，不過，時序接近月底，出口商仍有實質拋匯需求，可望為台幣提供支撐力道，但整體亞幣仍趨貶。

中央銀行出乎市場意外升息半碼，重貼現率將上揚至 2%，對此，央行總裁楊金龍解釋，考量電價調漲，為緩和物價的預期心理，理事們都非常贊同，這次升息是一個宣示效果，目前貨幣政策基調還是緊縮，但不會是更嚴謹的。