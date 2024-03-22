〈台股盤後〉鴻海還在衝 大盤創高後振盪200點後收紅漲29點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 14:17

台股今 (22) 日早盤在權值股由鴻海 (2317-TW) 及老 AI 概念股擔綱，大盤指數以 20296.1 點再創新高，但大盤面對獲利了結賣壓也不輕而拉回，終場指數以 20228.43 點作收，小漲 29.34 點，再創收盤新高，成交值 4958.63 億元，又較昨日放大。

值得注意的是，今天台北股市雖在尾盤急拉收紅，但股匯市走勢不同調，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.944 元、貶值 1.12 角，成交金額 11.8 億美元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在類股輪漲格局之下，台股仍見逢低承接的買盤，台股將還有震盪走堅的表現機會，但投資人應嚴控手中資金部位

證券分析師黃漢成說，台股 22 日以 AI 概念股衍生的人形機器人及台電電價調漲推升的重電及綠電概念爲主軸，並由航太概念股加入視線焦點圈，包括雷虎 (8033-TW) 及邑錡 (7402-TW)、保勝光學 (6517-TW) 的急拉漲停最是捧場。

台股今天振盪走堅，收盤再創新高，但是黃漢成說，但投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入。

台股集中市場大盤今日早盤開盤開在 20232.06 點，最高 20296.1 點，最低 20084.31 點，終場指數以 20228.43 點作收，小漲 29.34 點，再創收盤新高，成交值 4958.63 億元。

台股權值股台積電 (2330-TW) 盤中走弱，但尾盤大單買進拉高之下、收漲 1 元或 0.13%，收盤價 785 元；鴻海收盤報 145.5 元，大漲 3 元或 2.11%，但大立光 (3008-TW) 收盤下跌 40 元，收盤價報 2445 元，成交量萎縮爲 565 張；光學元件股反而是玉晶光 (3406-TW) 走勢活潑，收盤上漲 6.5 元或 1.37%，收盤報 482.5 元，成交量萎縮爲 3537 張。