〈電價調漲〉台積電財務目標不變 世界、力積電電費支出增 12%、15%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-22 18:37

經濟部今 (22) 日召開 113 年第一次電價費率審議會，拍板上半年 (4 月至 9 月) 費率，在產業用電方面，針對用電大戶依用電量規模調漲 15-25%，台積電 (2330-TW) 對此回應，公司尊重政策決定，並秉持一貫合法合規原則遵循辦理，長期財務目標維持不變。

經濟部指出，考量不同產業經營狀況，112 下半年用電量正成長的產業，調漲幅度為 14%，用電量持平或衰退未達 10% 的產業調漲幅度為 12%，用電量衰退 10% 以上產業的調漲幅度為 7%．以減緩對用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢。

針對產業用電大戶及網路資料中心高用電者，經濟部採較高調幅合理反映用電成本，用電量 5 億度以上且兩年用電平均正成長公司者，以及用電量 0.5 億度以上的網路資料中心，依用電量規模調漲 15-25%，有效引導節約用電。

法人預估，台積電一年用電量超過 200 億度，此次電費上漲儘管對台積電有影響，但影響空間小，依據此次電費調漲 15-25% 推算，可能會對台積電每股純益影響約 0.41 到 0.68 元左右。

台積電強調，公司作為負責任的企業公民，長期以來致力於企業永續發展，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運 100% 使用再生能源的長期目標。2022 年共執行八大類 684 項電力節能措施，總累計節能比率 13%，新增年節能量 7 億度電，相當於減少近 36 萬公噸二氧化碳排放。