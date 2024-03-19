〈台股盤後〉傳產、輝達GTC概念股喊衝撐盤 下跌22點收19857點
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 13:43
台股今 (19) 日在電子三雄熄火下，傳產撐起大盤走勢，重電、航運族群成資金焦點，加上輝達 (NVDA-US)GTC 大會開幕，相關概念股點火上攻，指數開低後跌幅收斂至平盤震盪，終場下跌 22.65 點或 0.11%，收在 19857.2 點，成交量 4634.55 億元。
觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 午盤過後往平盤靠攏，一度翻紅，不過終場仍下跌 0.26%，收在 762 元；鴻海 (2317-TW) 開低後湧現買盤，終場以平盤作收；聯發科 (2454-TW) 開低震盪，終場下跌 1.7%，收在 1150 元。另外，廣達、台達電、日月光投控、緯創等都收紅。
傳產族群扮演撐盤要角，航運族群揚帆，龍德造船再度攻上漲停板至 97.1 元；長榮強漲逾半根停板，慧洋 - KY、裕民、新興、台船、中航漲幅都超過 3%。
重電族群持續發燙，士電勁揚逾半根停板，東元股利配發率 8 成目標達陣，持續獲資金青睞，今日強拉約 4%，中興電、上銀、勤美、瑞智、中宇等都收紅。不過，華城下挫近 5%，高力、大同收黑。
輝達 GTC 大會宣布推出新款 AI 晶片 Blackwell B200，多家台廠入列輝達新晶片供應鏈，包含台積電、和碩、華擎、鴻海、技嘉、英業達、緯創、緯穎、廣達旗下的雲達等；相關概念股都同步上漲。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇