〈台股盤後〉傳產、輝達GTC概念股喊衝撐盤 下跌22點收19857點

台股今 (19) 日在電子三雄熄火下，傳產撐起大盤走勢，重電、航運族群成資金焦點，加上輝達 (NVDA-US)GTC 大會開幕，相關概念股點火上攻，指數開低後跌幅收斂至平盤震盪，終場下跌 22.65 點或 0.11%，收在 19857.2 點，成交量 4634.55 億元。