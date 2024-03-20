〈台股開盤〉開小高急拉上漲逾百點 電子、運輸股領軍 再度叩關2萬點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-20 09:11

台股今日受到美股三大指數全面上漲的激勵，以 19879 點、上漲 17 點開出，隨即快速拉高，一度上漲至 19968 點，大漲 104 點，電設、光電、運輸指數漲幅都在 1% 以上，大盤再度向 2 萬點整數關卡靠攏。

周二美股三大指數全面上漲，但費城半導體下跌 44.84 點，跌幅 0.94 點；台指期夜盤一度下跌 107 點；台積電 GDR 跌 1.3%，恐影響台積電今日在台股的表現，台股昨日尾盤下殺，收在 19857 點，出現外資和內資對作的局面，今天將再戰 10 日線支撐。

美國聯準會 (Fed) 預計台灣時間周四凌晨 2 點發布政策決議，市場普遍認為 Fed 政策不會做出太多調整，法人預期，在 Fed 政策明朗前，台股今 日估持續在 2 萬點關卡前徘徊，仍須提防高點獲利了結賣壓。

美股三大主要指數皆上漲，Nasdaq 指數上漲 0.39%，S&P 500 指數上漲 0.56%，道瓊指數上漲 0.83%，費城半導體下跌 0.94%，NVIDIA 漲 1%、台積電 ADR 跌 1.3%。

投信連續兩天爆出買超天量，其中 00939 成分股緯創、大聯大、長榮、日月光投控、欣興、群光， 以及 00940 成分股之中的長榮、聯電、群光、神達，均在投信買超名之列。