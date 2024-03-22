敬鵬泰國廠擴產中 今明年都有新產能進入量產

4-11 月進入汽車板需求旺季同時，敬鵬 ( 2355-TW ) 認為 2024 年現有生產線的產能及利用率將向上提升，且車市去化可逐步回溫，同時，敬鵬在泰國的 PCB 產能預計在 2024 年上半年、2025 年都有新產能開出，並將投入低軌衛星板及汽車板。

敬鵬、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 是台系 PCB 廠中，已在泰國有產能建置的業者，但敬鵬先前泰國舊廠的效益未發揮，再加上疫情影響交通，等疫後再派台灣幹部前往泰國做調整，去年已單月開始獲利，調整已見成效，1 月份也有獲利表現，敬鵬決定在舊廠進行升級的作業，且除了原先的消費性電子、充電椿等應用，也將部分汽車板訂單轉往泰國，維持稼動率。此一擴充案將在今年上半年開出新產能。