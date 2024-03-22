敬鵬泰國廠擴產中 今明年都有新產能進入量產
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 12:04
4-11 月進入汽車板需求旺季同時，敬鵬 (2355-TW) 認為 2024 年現有生產線的產能及利用率將向上提升，且車市去化可逐步回溫，同時，敬鵬在泰國的 PCB 產能預計在 2024 年上半年、2025 年都有新產能開出，並將投入低軌衛星板及汽車板。
敬鵬、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 是台系 PCB 廠中，已在泰國有產能建置的業者，但敬鵬先前泰國舊廠的效益未發揮，再加上疫情影響交通，等疫後再派台灣幹部前往泰國做調整，去年已單月開始獲利，調整已見成效，1 月份也有獲利表現，敬鵬決定在舊廠進行升級的作業，且除了原先的消費性電子、充電椿等應用，也將部分汽車板訂單轉往泰國，維持稼動率。此一擴充案將在今年上半年開出新產能。
此外，敬鵬也將在原泰國廠旁再投資超過 30 億元蓋新廠，敬鵬預估，新廠 2025 年進入量產，PCB 產品以汽車板跟通訊板為主。
敬鵬分析，敬鵬 2023 年營收 167.49 億元，其中汽車板占 80%、通訊板占 10%、工控板 占 6%、消費性電子占 3%、其他占 1%。
敬鵬 2023 年每股純益 1.92 元，董事會通過擬配發 1.25 元股息。
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