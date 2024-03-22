〈電價調漲〉盤點受衝擊產業 水泥、鋼鐵和軍工成本壓力增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-22 16:24

4 月將調漲電價，平均調幅約 11%，法人指出，這波電價增幅符合先前市場預期的 10-15% 下緣，預估受衝擊較大的產業主要有水泥、鋼鐵、軍工航太和記憶體等，而重電產業長期仍是受惠產業。

元大投顧分析，台廠普遍用電占生產成本不高，或部份廠商在國內的產能占比低，因此，推估此次電價調漲僅影響台廠獲利低個位數，但各產業影響分歧，獲利影響較大者包括水泥、高爐、軍工航太、記憶體、面板產業等；其中，半導體產業將面臨最大調幅，但推估對晶圓代工廠獲利影響低於 1%。

進一步觀察，電力占水泥廠生產成本約 15%，而鋼鐵產業中電力占電爐廠生產成本約 8-10%，預估影響獲利近 10%。

而軍工與航太產業由於多透過金屬切割機生產精密零件，且產品機密性高生產地皆位於台灣，電力成本占比也相對高。

至於半導體產業雖屬高用電量產業，但因其機台折舊、人力與材料等生產成本高，因此電費占其生產成本比重較其他產業低，整體產業以記憶體、封測受電價調漲影響較大。

統一投顧則指出，電價調漲後，台電估今年虧損可以減少至 150 億元，仍無法達成年度損平的目標，未來還存在電價再次上調的可能性。

因此，預期重電產業景氣將旺到 2025 年，看好重電股長期表現，惟短線可能會有一些節能設備題材股的籌碼獲利了結。