〈台股盤前〉美股三大指數再創新高 重燃台股再戰2萬點希望

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-21 08:12

受到美股三大指數 20 日大漲再創新高的激勵，台指期夜盤大漲 149 點，來到 19982 點，再度逼近 2 萬點，重燃台股指數再戰 2 萬點的希望。

台股昨 (20) 日僅在上半場有漲勢，午盤後電子權值股承賣壓，終場跌 72.75 點，以 19784.45 點作收，失守 19800 點。法人指出，輝達 GTC 大會將於今 (21) 日落幕，市場焦點將轉至聯準會最新利率政策，將牽動全球市場。

回顧台股昨天表現，台積電午盤後一路下跌，尾盤跌幅收斂，不過終場仍下跌 0.52%，以 758 元作收。AI 概念股方面則走勢分歧，另外，00939 統一台灣高息動能昨天掛牌上市，股價開高走低，跌至逼近發行價。

美股三大指數昨日全部再創新高，道瓊指數上漲 401.37 點或 1.03%，收 39512.13 點；那斯達克上漲 202.62 點或 1.25%，收 16369.41 點；標普 500 指數上漲 46.11 點或 0.89%，收 5224.62 點。費城半導體指數也上漲 75.38 點或 1.6%，收 4788.18 點。

台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.39%，日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.36%，聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.69%，中華電信 ADR(CHT-US) 則下跌 0.08%。

本周為全球超級央行周，日本央行解除負利率政策，聯準會方面，市場靜待 FOMC 會議決議結果，仍然維持今年降息 3 碼的預測。