〈台股盤後〉漲戲只演上半場 電子權值股湧賣壓 失守19800點

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-20 14:13

台股今 (20) 日在電子權值股午盤後出現賣壓，統一台灣高息動能 (00939-TW) 成分股尾盤走弱，指數開高震盪走低，尾盤跌幅擴大，最低至 19728.43 點，終場下跌 72.75 點或 0.37%，收在 19784.45 點，成交量 5201 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2339-TW) 尾盤賣壓湧現，最低至 752 元，下跌超過 1%，終場跌幅收斂，以 758 元作收，下跌 0.5%；鴻海 (2317-TW) 逆勢收紅，上漲 1.5%；聯發科 (2454-TW) 開高震盪走低，下挫 1.7%、收在 1130 元。另外，廣達、台達電、日月光投控、聯電等都收黑。

輝達昨天股價漲 1.07%，帶動台股 AI 概念股今天走揚，神達亮燈漲停，光寶科大漲逾半根停板，研揚、景碩、和碩、鈺創、華擎、世芯 - KY、欣興、雙鴻收高。

此外，輝達 GTC 2024 上無預警宣布推出人形機器人計畫，並建立擁有生成式 AI 人形機器人的硬軟體平台，激勵機器人概念股強勢表態，永彰、廣明、三聯、所羅門收在漲停。