升息半碼後 瑞銀上調台灣今年GDP至3.8% 台幣年底前溫和升值

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-22 11:54

台灣央行昨 (21) 日宣布升息半碼後，瑞銀今（22）日宣布將臺灣 2024 年 GDP 增長預測上調至 3.8%，高於之前的預測和彭博社目前預期的 3.1%。到 2024 年，經濟關鍵組成成份將持續復甦，未來幾個季度的外部增長不確定性將比之前的假設大幅降低，為本次的上調測度提供有力支撐。

此外，針對新臺幣匯率，瑞銀預估，到 2024 年底，新臺幣將溫和升值至 31.3，前提是出口強勁，整體增長復甦，以及美聯儲年內加息 75 個基點。

近期復甦增長的跡象

台灣經濟在 23 年第四季度環比增長 9.7%（同比增長 4.9%），與 23 年第四季度 / 第一季度的技術性衰退形成鮮明對比。增長背後的一個關鍵驅動力是出口。儘管如此，目前的產出水準仍低於近期的產出趨勢。最近的高頻數據反映了到 2024 年的持續復甦。

1 月至 2 月的出口出貨量水準保持在上升週期的軌道上。國內生產的最新出口訂單錄得自 2022 年 8 月以來的首次同比增長。兩者都表明出口驅動的生產將繼續復甦。消費回歸趨勢是支撐 2023 年整體增長的關鍵支柱。消費者信心最近反彈，表明儘管基數已經很高，但私人消費水準可能在 2024 年繼續保持強勁。此外，反饋表明，企業投資需求也可能正在復甦。