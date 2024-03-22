全球股市過熱？法人看好亞太4國 押寶台股電子三雄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 13:55

去年第 4 季以來，AI 熱潮不斷推升各國股市上漲，許多科技股更達到交易最熱的狀態，市場開始擔憂部分已漲多的國家股市是否會回檔？先機亞太股票入息基金經理人 Sam Konrad 認為，主要已發展市場經濟體的經濟將大幅放緩，並很可能陷入衰退，反觀亞太區域，因其強勁的經濟基本面，加上科技業持續的利多，將成為 2024 年最有投資潛力的區域之一，其中，又以澳洲、印度及台灣最為看好。

Sam Konrad 說明，投資區域同時包括已開發市場和新興市場，是先機亞太股票入息基金的重要投資策略，在亞洲的已開發市場中，澳洲是亞洲、乃至全世界最具吸引力的已開發市場，印度則是亞洲、乃至全世界最具吸引力的新興市場，同時，亞洲的新興市場中，也相當看好台灣和新加坡今年的發展。

Sam Konrad 指出，從短中期的角度來看，最看好的國家是台灣，是因為台灣擁有世界一流的科技產業。長遠來看青睞澳洲，因為這是一個被許多投資者低估和忽視的市場，然而，自 1900 年以來，以美元計算，它一直是全球表現最好的股票市場，略高於美國，不僅與大宗商品有關。

Sam Konrad 說明，除了科技產業外，該基金投資組合非常多元化，我們對基金中各個行業的公司的前景感到興奮。在印度，擁有印度最大的捲菸和食品和飲料生產商 ITC，預計該業務在未來幾十年將出現強勁成長；另外，我們在新加坡持有一家賭場和一家國防公司，這兩家公司在令人興奮的領域都非常有前途。

對於未來全球將進入降息循環，Sam Konrad 認為，對亞洲國家和亞洲股市來說，大致上是有利的。重要的是，不同亞洲國家的情況截然不同，例如：降息無法解決中國的問題。