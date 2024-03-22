〈焦點股〉築間配息率、殖利率拿觀光股雙冠王 大漲逾5%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-22 09:50

連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 去年稅後純益 3.55 億元，年增達 30.52%，創歷史新高紀錄，每股純益 (EPS)8.61 元，董事會通過全年超額配息每股 9.5 元，配發率高達 110.34%、現金殖利率逼近 7%，股息配發率和現金殖利率拿下觀光餐飲股雙冠王，激勵今 (22) 日早盤股價大漲 5%。

築間以國內消費者最愛的「鍋物」與「燒肉」業態為主要經營方向，品牌定位分布在中、高價位區間，並推出迎合單身經濟的品牌，全品牌營業時間從 11:00 到凌晨 4:00，以連續營業 17 個小時不間斷的營業模式，持續挹注獲利動能。

築間目前擁有 9 個自有品牌，全台總店數規模達 170 家，推升去年全年合併營收新台幣 57.63 億元、營業利益 5.08 億元、稅後純益 3.55 億元，年增率分別為 32.69%、40.81% 和 30.52%，營收獲利再創歷史新高，惟股本膨脹，EPS 8.61 元。

築間董事會也通過去年下半年盈餘分配案，預計每股將配發現金股利 6 元，加計已配發的上半年度現金股利 3.5 元，合計全年超額配息每股 9.5 元，配發率高達 110.34%，現金殖利率近 7%，為餐飲股雙冠王。

展望後市，築間 1 月於香港銅鑼灣以「築間酸菜魚」開出海外首店，預計將再推動 2 個品牌進軍香港，而「築間幸福鍋物」東北亞分店則籌備下半年於日本大阪開設。