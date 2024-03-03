瑞銀全球投資回報年鑑 台股排名第11 過去56年來年化報酬率近10%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-03 10:32

瑞銀於上週 (2 月 29 日）發布第 25 期《全球投資回報年鑑》（Global Investment Returns Yearbook），報告涵蓋自 1900 年至 2023 年長達 124 年期間，全球 35 個主要市場的資產類別表現，顯示股優於債。美國佔全球市場 6 成以上，其次為日本、英國和中國，台股排名全球第 11，近 60 年來的年化報酬率為 9.8%。

瑞銀指出，該年鑑由倫敦商學院著名金融歷史學家和劍橋大學教授 Dlroy Dimson 等位專家，評估及分析自 1900 年以來 35 個市場和五種綜合指數中投資股票、債券、現金、貨幣和因數的回報和風險。

在 35 個市場中，股票的表現均優於債券、票券和通膨。股票的表現優於債券，而債券的表現優於國庫券。美國市場目前佔全球可投資股票市場總值的 60.5%，遠遠領先排名第二的日本（佔 6.2%），第三名的英國（3.7%）、第四名中國大陸（2.8%）。

台灣證券交易市場是全球規模第 11 大，其中，科技股即佔台灣 50 指數（FTSE TWSE Taiwan 50 Index）成分股市值的 69%，高達 7 成。數據顯示，台股由 1967 到 2023 年的年化報酬率為 9.8%，而債券由 1995 到 2023 年的年化報酬率為 0.7%。

《全球投資回報年鑑》自 2000 年出版以來已邁入第 25 年，瑞銀提供摘錄解釋年鑑的宗旨，係透過金融史學習，並藉以闡明投資者當今面臨的問題。

首先第一章從歷史角度剖析，自 1900 年以來股票市場的演變，以及伴隨著股市發展所導致的產業轉型。 這種轉變也使得美國在全球總股本上居於主導地位，市場價值更達到 1970 年代從未有過的水準。市場過於集中少數市場，導致其他地區相對表現落後。另一關鍵發現是，長期來看，投資于過去 GDP 高增長市場，表現不若 GDP 低增長市場。

其次，第 4 章的長期歷史資料顯示自 1900 年以來，每個國家的股票跑贏債券和國債。第 5 章聚焦歷史回撤，60:40 股債投資組合在 2022 年的大幅回檔，肯定能讓投資者有充分理由定期重溫歷史。

第三，雖然股票的長期回報優異，但它們不曾是也不會是對沖通膨的工具。相反，由於存在股票風險溢價，股票應被視為跑贏通膨的利器。隨著各國央行可能準備開啟降息週期，年鑑提示：大部分長期資產回報都來自寬鬆週期。

第四，今年的重點章節（第 9 章）聚焦公司債券和信用溢價。遵循年鑒精益求精的長期理念，本年鑑增加了對另一個主要資產類別的長期視角，其總規模約為 44 萬億美元，幾乎是全球股票價值的一半。高利率環境的回歸令許多投資者重新考慮配置公司債券的好處。長期評估顯示投資級公司債券的信用風險溢價比同等政府債券高出約一個百分點，而高收益（或垃圾）債券的溢價則高出約兩個百分點。

最後，第 6 章分析了長期回報的構成以及如何利用它們來預測未來風險溢價，並給出下一代投資人可期的股票和債券的回報預測。這些預測仍低於前幾代投資人獲得的回報，但比兩年前可能得出的預期高 200 個基點左右。“