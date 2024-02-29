瑞銀：美元兌日圓已見頂 近期在145-152區間 下半年走弱

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-29 18:40

美元兌日元在過去幾個月出現了大幅波動，從去年 11 月的 152 左右跌至 12 月下旬的近 140，然後迅速反彈至目前的 150 左右。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認爲，目前美元兌日元已經見頂，並預計未來幾個月美元兌日元將在 145-152 區間內交易，然後下半年觸及 140-147 間。

美元兌日元從年初迄今的復甦是由美元走強，以及弱於預期的日本 GDP 增長數據所推動，資料顯示日本已在 2023 年第三季度和第四季度陷入技術性衰退。

瑞銀認為目前美元兌日元已經見頂。首先，市場對美 Fed 降息的定價在過去一個月大幅下調。在一系列強勁的美國經濟數據（1 月份非農就業人數和核心 CPI）公佈後，利率期貨市場目前預計美 Fed 今年會降息不到 4 次，首次降息將在 6 月。這與瑞銀所預測的基準情景基本相符。

第三，最近美元兌日元升至 150 日元以上，導致日本官員口頭警告「不排除干預的可能性」。從這個角度來看，增加日元空頭部位的風險回報已經變得不那麼有吸引力，特別是對槓桿外匯投資者而言。

美元兌日元匯率的下跌預計將從年中開始顯現，屆時美 Fed 可能表示在第二季度末降息，並進一步確認美國經濟增長和通脹有所緩解。