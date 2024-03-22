美股重點新聞摘要2024年03月22日
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 08:13
今日操盤前瞻
美股財報 (3/21 盤後)：Nike(NKE)、Lululemon(LULU)、聯邦快遞 (FDX)
日本 2 月 CPI
德國 3 月 Ifo 商業景氣
布林肯：加薩停火協議仍有可能達成
美國國務卿布林肯週四 (21 日) 表示，加薩停火談判仍然困難重重，但他相信達成協議是可能的。閱讀全文...
歐盟傳出手 Google 蘋果 Meta 恐面臨全球年營業額 10% 罰款
外傳歐盟委員會在未來幾天將根據歐盟《數位市場法》宣布對蘋果、Google 和 Meta 等科技巨頭進行調查，這些公司可能面臨潛在的巨額罰款。閱讀全文...
Nike 上季財報優預期 2025 財年 H1 營收看跌 盤後挫逾 6%
受惠於北美市場的銷售表現，Nike(NKE-US) 上季營收和獲利雙雙超出預期，但大中華市場銷售持續放緩。公司預期，在調整產品供應後，2025 會計年度上半年營收將出現下滑。財報發布後，盤後股價先漲後跌，截稿前跌勢擴大至逾 6%。閱讀全文...
Lululemon Q4 獲利高於預期 但北美成長停滯 財測遜色 盤後挫逾 11%
高檔女性運動服裝零售商 Lululemon Athletica(LULU-US) 周四 (21 日) 公布第四財季獲利超過預期，但因北美成長停滯不前，本財季和全年財測低於預期，盤後應聲下挫逾 11%。閱讀全文...
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