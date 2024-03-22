美股重點新聞摘要2024年03月22日

今日操盤前瞻

布林肯：加薩停火協議仍有可能達成

歐盟傳出手 Google 蘋果 Meta 恐面臨全球年營業額 10% 罰款

外傳歐盟委員會在未來幾天將根據歐盟《數位市場法》宣布對蘋果、Google 和 Meta 等科技巨頭進行調查，這些公司可能面臨潛在的巨額罰款。閱讀全文...