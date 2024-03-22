〈紐約匯市〉美元走高 瑞士央行意外降息 瑞郎創逾四個月新低

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-22 05:46

瑞士央行意外降息，為全球風險情緒帶來提振，並且在美國經濟強勁成長的背景下，凸顯出美元的吸引力，美元指數周四 (21 日) 上揚，瑞郎則重貶至逾四個月低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.20%，報 104.04。

在英國央行 (BoE) 如預期維持利率不變後，英鎊下跌至近三周低點。而聯準會 (Fed) 的限制性政策立場不如預期，帶動全球風險資產飆升，美國的資本流入前景也一併獲得支撐。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，瑞士央行放寬貨幣政策，顯示通膨已獲得控制，且其他央行將很快採取更寬鬆的政策，這為美元帶來提振。

他表示，美元依舊是全球市場上能提供更高的名目和實質殖利率的唯一選擇。考量到人們對美國經濟走向的樂觀情緒，目前流入美國的貨幣基本上仍源源不絕。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三指出，近期高漲的通膨數據並未改變美國物價壓力趨緩的局面。Fed 官員目前預估 2024 年美國經濟將成長 2.1%，高於長期前景，並較 12 月預估的 1.4% 大幅提升。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 表示：「對美元而言，最大問題將是我們在 1 月和 2 月看到的通膨增速是否會持續，還是會開始放緩。」

美國與其他主要經濟體的利率差距，也對美元有利。截稿前，美國 10 年期公債殖利率上漲 0.2 個基點至 4.271%。

歐元下跌近 0.6% 至 1.0858 美元，回吐前一日升幅。英鎊重貶逾 1% 至 1.2652 美元，為 3 月 4 日以來最低。

因先前呼籲升息的兩位官員改變立場，英國央行周四以 8 比 1 的投票結果，決議將利率維持在 5.25% 的 16 年高點。央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，有更多樂觀跡象顯示通膨正在降溫，但對於經濟中的物價壓力是否完全獲得控制，央行還需要更多確定性。

英國央行做出決議的前一天，數據顯示英國通膨降至近兩年半來最低水平，但通膨率仍高於央行預期。

瑞士央行意外降息後，瑞士法郎兌美元重貶 1.3%，至 0.8978 瑞郎兌 1 美元，處在逾四個月低點。兌歐元匯價也跌至去年 7 月以來最低。

瑞士央行將主要利率調降 25 個基點至 1.50%，成為首家撤回緊縮性貨幣政策的主要央行，本次也是瑞士央行睽違九年來的第一次降息。路透訪調的多數分析師此前預期瑞士央行將維持利率不變。

日元回吐稍早升幅後延續近來貶勢，截稿前下跌 0.3%，至 151.64 日元兌 1 美元，徘徊在近四個月低點。

截至台灣時間周五 (22 日) 約 6:00 價格: