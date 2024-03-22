〈財報〉Nike上季財報優預期 2025財年H1營收看跌 盤後挫逾6%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-22 06:37

FY24 Q3(截至 2/29) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 訪調分析師預期

營收：124.3 億美元 (年增 0.3%) v.s. 122.8 億美元

每股盈餘 (EPS)：0.77 美元 (年減 2.5%) v.s. 0.74 美元

因重新調整產品供應，Nike 預估，2025 會計年度上半年的營收將以「低個位數百分比」(low single digit) 下滑，不過，排除進行中的重組計畫的影響，全年營收和獲利仍將看增。此外，該公司預期今年第四季營收將小幅成長。

地區銷售額 v.s. StreetAccount 預期

北美：50.7 億美元 (年增 3%) v.s. 47.5 億美元

歐洲、中東和非洲：31.4 億美元 (年減 3%) v.s. 31.7 億美元

大中華：20.8 億美元 (年增 5%) v.s. 20.9 億美元

亞太和拉丁美洲：16.5 億美元 (年增 3%) v.s. 16.9 億美元

因假期折扣優惠加上 Ultrafly 越野跑鞋等新款式上架，Nike 第三季營收和 EPS 均超出華爾街預期。該公司正面臨來自 On 和 Hoka 等新興品牌的競爭。

在需求不穩定的北美地區，上季銷售額成長約 3%，達到 50.7 億美元，優於市場預估。

不過，其他地區銷售額均不及預期。上季大中華區銷售額達 20.8 億美元，略遜於預期的 20.9 億美元，雖然該地區銷售額較前一年成長 5%，但隨著疫情封鎖措施解除後，需求回歸正常化，銷售成長也隨之放緩。

歐洲、中東和非洲地區上季銷售額下滑 3%，至 31.4 億美元。亞太和拉美地區銷售額成長 3%，達 16.5 億美元，分別低於市場與其的 31.7 億美元和 16.9 億美元。

為了應對鞋類和服飾需求疲軟的狀況，Nike 正在推動多年的撙節計畫，企圖藉由削減成本並提高效率，來提高獲利及利潤率。

Nike 去年 12 月宣布，藉由裁員和簡化產品種類，未來三年將削減約 20 億美元的成本。兩個月後，Nike 宣布裁員 2%，影響約 1500 人。

財務長 Matthew Friend 表示，目前正在減少 Air Force 1 等經典鞋款的供應，並在推出新一代 Pegasus 41 跑鞋之前，減少舊款系列的供應。

Nike 執行長 John Donahoe 表示，首要任務是重新專注在運動領域、快速開發更多新產品、提高批發合作夥伴銷售額，並且更積極進行廣告宣傳。為了刺激需求，Nike 投入大量資金於廣告投放，上季行銷支出達到 10 億美元，季增 10%。