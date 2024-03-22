〈新股IPO〉Reddit掛牌首日行情亮麗 盤中股價飆漲逾50%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 02:10

美國社群媒體平台 Reddit(RDDT-US)周四 (21 日) 掛牌首日行情亮麗，截稿前盤中股價漲逾 50%，至每股 51.19 美元，不僅遠超開盤價每股 47 美元，也遠遠高於此前給出的發行價每股 34 美元，股票代號為「RDDT」。市場分析指出，投資人對該股的熱情很大程度上可以歸因於其人工智慧 (AI) 相關業務。

根據 Reddit 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，該公司以每股 31 美元至 34 美元的價格銷售 2,200 萬股股票。

按 SEC 文件中列出的流通股，以開盤價計算，Reddit 的市值為 74.7 億美元。另外算上股票選擇權和限制性股票，Reddit 完全稀釋後的估值接近 90 億美元。在定價之前，一些分析師認為，該公司在 2021 年的一輪融資中獲得的估值應該在 100 億美元左右。

Reddit 是今年的第四大首次公開發行 (IPO)，也是 2024 年新上市和即將上市公司名單中一個引人注目的新成員，其中規模最大的 IPO 是今年 1 月芬蘭體育用品公司 Amer Sports(AS-US)15.7 億美元的 IPO。

此前一天， 號稱「小輝達」的 Astera Labs(ALAB-US)上市發行 7.13 億美元的股票。 Astera 是一家專注於人工智慧 (AI) 的半導體新創公司，其股價高於市場定價區間，昨日上市首日大漲 72%。截稿前，該股周四盤中又上漲 25.62%，自 IPO 以來股價已漲逾一倍。

根據 Reddit 的文件，此次 IPO 由摩根士丹利 (MS-US)、高盛集團(GS-US)、摩根大通(JPM-US) 和美國銀行 (BOC-US) 擔任承銷商。

市場分析指出，Reddit 和 Astera 一樣，投資人對其熱情在很大程度上可以歸因於它與 AI 相關的業務。

Reddit 表示，公司還處於允許第三方授權存取平台資料的早期階段，包括訓練 AI 模型，而且在 1 月簽訂數據許可協議，總合約價值 2.03 億美元，期限從 2 到 3 年不等。文件顯示，該公司預估今年從這些協議中獲得的收入至少為 6,640 萬美元。

此外，Reddit 也宣布與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 達成協議，讓 Google 的 AI 產品使用 Reddit 的數據來改善其技術。大型語言模型通常需要大量 AI 生成的內容來改善。

Reddit 營運長 Jennifer Wong 受訪時表示大型語言模式需要數據，公司 19 年來「按主題組織的人類經驗，適度和相關性——這對建立聊天功能和資訊的新鮮度都非常重要，這是個機會。